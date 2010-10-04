-AB, TÜRKİYE'NİN ROLÜNDEN MEMNUN BRÜKSEL (A.A) - 04.10.2010 - Avrupa Birliği, Türkiye'nin Ortadoğu'da gittikçe artan rol oynamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, yazılı bir soru önergesine verdiği cevapta, "AB'ye katılım yolundaki Türkiye'nin Ortadoğu'da oynaması gereken önemli bir rolü var. Bu rol Türkiye'nin, İsrail dahil bölgesindeki ortaklarla geliştirdiği iyi ilişkilerden kaynaklanıyor. Örneğin Türkiye, 2008 yılında İsrail ve Suriye arasındaki dolaylı görüşmelere arabuluculuk etti ve aralık 2008'deki Gazze çatışmasıyla kesilen bu süreçte önemli ilerleme sağlandı. Türkiye, diplomatik çabalarıyla ve BM geçiş gücüne katılımıyla Lübnan'da istikrara katkı yapmayı sürdürüyor. AB, Türkiye'nin bölgesinde artmaya devam eden önemli rolünü memnuniyetle karşılıyor" dedi. "AB'nin bu kapsamda Ortadoğu barış süreci, Irak, İran, Güney Kafkasya, Pakistan, Afganistan ve Balkanlar gibi ortak çıkarı ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye ile işbirliğini güçlendirme yollarını araştırdığını" belirten Ashton, AB adına kendisinin ve Genişleme Komiseri Stefan Füle'nin ve Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın atılımıyla 13 Temmuzda İstanbul'da yapılan AB-Türkiye üst düzey siyasi diyalog toplantısında bu konunun tartışıldığını kaydetti. Ashton, AB'nin Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine İsrail ordusunun operasyonu sırasında yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüğü defalarca dile getirdiğini hatırlattı. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu Üyesi Stefan Füle de Mavi Marmara baskınıyla ilgili bir yazılı soru önergesini cevaplandırırken, bu kapsamdaki gelişmelerin Türkiye'nin üyelik müzakerelerini etkilemeyeceğini vurguladı. Füle, AB'nin, Türkiye'nin üyelik müzakerelerinin durdurup durdurmayacağını soran bir aşırı sağ milletvekiline, "Müzakere Çerçeve Belgesi, müzakerelerin hangi şartlar altında askıya alınacağını açıkça belirtmektedir. AB Komisyonu, Türkiye'deki son gelişmeler ve müzakerelerin askıya alınması şartları arasında hiçbir bağ görmemektedir" dedi.