T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB: Türkiye'nin mülteci krizi konusundaki işbirliği yetersiz

"Hâlâ yapacak çok şey var"

07 Ocak 2016 16:42

Avrupa Birliği, Türkiye'nin mülteci krizi konusundaki işbirliğinin yetersiz olduğunu savundu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısının azaltılması için hayata geçirilen ortak planın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın AB dönem başkanlığını devralması nedeniyle Amsterdam'da basın toplantısı düzenleyen Timmermans, "Türk yetkililerle işbirliğimiz olumlu gidiyor. Çalışmalarının etkinliğini geliştirmenin yollarını tartışmayı sürdüreceğiz. Gördüğümüz ilk sonuçlar umut verici. Ama tatmin noktasına çok uzağız" dedi.

Timmermans, "Son haftalarda sayıların görece yüksek seviyelerde olduğu açıkça görülüyor, yani hâlâ yapacak çok şey var" dedi.

Türkiye, toprakları üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısını sınırlama karşılığında 3 milyar euro mali destek, Türk vatandaşlarına vize kolaylıkları sağlanması ve üyelik sürecinin canlandırılması için Kasım ayında AB ile anlaşmıştı.

ETİKETLER

abtürkiyemülteci kriziişbirliğiyetersiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24