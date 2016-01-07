AB: Türkiye'nin mülteci krizi konusundaki işbirliği yetersiz

Avrupa Birliği, Türkiye'nin mülteci krizi konusundaki işbirliğinin yetersiz olduğunu savundu.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısının azaltılması için hayata geçirilen ortak planın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın AB dönem başkanlığını devralması nedeniyle Amsterdam'da basın toplantısı düzenleyen Timmermans, "Türk yetkililerle işbirliğimiz olumlu gidiyor. Çalışmalarının etkinliğini geliştirmenin yollarını tartışmayı sürdüreceğiz. Gördüğümüz ilk sonuçlar umut verici. Ama tatmin noktasına çok uzağız" dedi.

Timmermans, "Son haftalarda sayıların görece yüksek seviyelerde olduğu açıkça görülüyor, yani hâlâ yapacak çok şey var" dedi.

Türkiye, toprakları üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısını sınırlama karşılığında 3 milyar euro mali destek, Türk vatandaşlarına vize kolaylıkları sağlanması ve üyelik sürecinin canlandırılması için Kasım ayında AB ile anlaşmıştı.