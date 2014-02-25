AB, Türkiye'nin büyüme beklentisini düşürdü

Avrupa Birliği Türkiye ekonomisine dair tahminlerini revize etti. AB Komisyonu kış ekonomik tahminler raporunda Türkiye için büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,5 ve gelecek yıl için yüzde 3 olarak revize etti.

Cnbce.com’da yer alan habere göre, Komisyon'un 3 ay önceki sonbahar raporunda Türkiye'nin büyüme tahminleri 2014 için yüzde 3 ve 2015 için yüzde 4,3 olarak verilmişti.

Son gelişmeler etkiledi

Raporda, "Türkiye'de büyüme 2013 yılında beklentileri biraz aştı fakat önümüzdeki 2 yılda ekonomik faaliyet görünümü son gelişmeler nedeniyle kötüleşti" denildi. Son dönemde parasal koşulların sıkılaştığı ve borsanın ciddi bir düzeltme yaptığı hatırlatılan raporda, "Türk Lirası'nın hızla değer kaybetmesi enflasyonu besliyor ve tüketicilerin alım gücünü dizginliyor fakat dış talebin kademeli olarak dengelenmesi doğrultusunda ekonomiye yardımcı olacaktır" değerlendirmesi yapıldı.

Türk Lirası açıklaması

Raporda, Türk Lirası'nın ve sermaye piyasalarının Mayıs 2013'ten bu yana, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika değişikliğine gitmesi, "iki iç siyasi kriz" ve Suriye'deki iç savaştan kaynaklanan jeopolitik gerilimler nedeniyle satış baskısı altında olduğu, Şubat ortasında 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizinin yüzde 11'e kadar çıktığı, İMKB ana endeksinin yaklaşık yüzde 30 gerilediği ve Türk Lirası'nın Nisan 2013- Ocak 2014 döneminde yüzde 16,4 reel değer kaybı yaşadığı aktarıldı. Bu yaşananlara Merkez Bankası'nın döviz satarak ve para politikasını sıkılaştırarak cevap verdiği hatırlatılan raporda, sinyallerin enflasyon beklentisinde ciddi bir iyileşme olana dek sıkı para politikasının devam edeceği yönünde olduğu ifade edildi.

Yatırımlar yavaşlayacak öngörüsü

AB Komisyonu'na göre Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve yükselen faiz oranları, bazı dolaylı vergilerde artışlar ve azalan güven ve önümüzdeki dönemde iç tüketimi baskı altında tutarken şirketlerin artan finansman maliyetleri ve bozulan bilançoları nedeniyle yatırımlar yavaşlayacak. Rapora göre liradaki değer kaybı Türkiye'nin dış pazarlarda rekabet gücünü olumlu etkileyecek ve ekonomi ihracata yönelecek. Böylece Türkiye iç pazarda kaybedeceği ivmeyi beklenen ihracat artışıyla kısmen dengeleyebilecek.

AB Komisyonu, Türkiye'de 2013 sonunda yüzde 9,8 düzeyindeki işsizlik oranının bu yıl yüzde 10,5 ve gelecek yıl yüzde 10,4 olacağını, cari açığın 2013'te yüzde 7,8'den bu yıl yüzde 6,5 ve gelecek yıl yüzde 4,4'e gerileyeceğini ve bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının 2014'te yüzde 2,9 ve 2015'te yüzde 2,5 olmasını ve kamu borç stokunun gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının bu yıl yüzde 36,7 ve gelecek yıl yüzde 36,2 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyor.

Öte yandan AB Komisyonu, bu yılki büyüme hedeflerini AB için yüzde 1,5 ve Euro Bölgesi için yüzde 1,2 olarak duyururken gelecek yıl toparlanmanın hız kazanacağını ve büyüme oranlarının AB'de yüzde 2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 1,8 olmasının beklendiğini bildirdi.