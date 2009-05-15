AB Türkiye’den IMF ile anlaşmasını isteyecek

Avrupa Birliği, bankacılık sektörünün gücüne rağmen küresel krizden olumsuz etkilenen Türkiye'ye Uluslararası Para Fonu ile (IMF) anlaşması tavsiyesinde bulunacak.



19 Mayıs'ta toplanacak Türkiye-AB Ortaklık Konseyi için hazırlanan taslak AB belgesinde, ekonomik durgunluk ve emtia fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını azalttığı belirtilerek mevcut şartlarda en büyük tehditlerin dış talepteki duraklamayla küresel krizin daha da derinleşmesi ihtimali olduğu kaydedildi.



Taslak belgede "Avrupa Birliği, taze kaynak ve yatırımcı güvenini sağlamak için Türkiye'yi biran önce IMF'yle anlaşmaya teşvik eder" denildi.

