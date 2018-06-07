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AB: Türkiye'den hukukun üstünlüğü alanında somut gelişmeler bekliyoruz

AB'den yapılan açıklamada hukuk savunucuları, gazeteci, milletvekillerinin hâlâ tutuklu bulunduğu vurguandı

07 Haziran 2018 23:55

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi, Brüksel ile Ankara arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi için Türkiye’nin hukukun üstünlüğü alanında somut ilerleme göstermesi gerektiğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler Servisi'nin bugün Brüksel'de yayınladığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğü, bağımsız mahkeme ve temel özgürlükler alanında somut ve uzun vadeli ilerlemeler, AB ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesi açısından zorunludur" ifadelerine yer verildi. Açıklama, şöyle devam etti:

"AB'ye üye olmaya aday ülke ve Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye makamları, masumiyet karinesi ilkesine dayanan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun olarak adil soruşturma, yasal süreç hakkını sağlamalı".

AB Türk yetkililerin özellikle de Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Türkiye Şubesi Yöneticisi Taner Kılıç'ı, ayrıca diğer hukuk savunucuları, gazeteci, milletvekili ve soruşturma görevlilerini hâlâ serbest bırakmadığını vurguladı.

 

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