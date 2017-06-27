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Dünya
Deutsche Welle

AB Türkiye'den beş kat fazla mülteci aldı

AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşması çerçevesinde AB ülkelerinin Türkiye'den planlanandan beş kat fazla sığınmacı aldığı bildirildi.

27 Haziran 2017 11:22

Alman gazatesi Bild'in AB Komisyonu'nun raporuna dayandırdığı haberine göre Avrupa Birliği(AB)ve Türkiye arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girdiği 20 Mart 2016'dan bu yana AB'den Türkiye'ye bin 210 sığınmacı geri gönderilirken, 6 bin 254 Suriyeli de Türkiye'den AB ülkelerine kabul edildi.

Türkiye'den gelen mültecilerin 15 AB ülkesine dağıtıldığı ve bu mültecilerden 2 bin 270'inin Almanya'ya geldiği belirtildi.

AB ile Türkiye arasındaki anlaşma, Türkiye'den yasadışı yollardan Yunan adalarına geçen ve iltica başvurusu kabul edilmemiş sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesini, bunun karşılığında da Türkiye'den aynı sayıda Suriyeli'nin Avrupa ülkelerine gönderilmesini öngörüyor.

AB Komisyonu'nun raporuna göre Yunanistan'daki iltica başvuru sürecinin yavaşlığı dolayısıyla sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi ağır ilerliyor. Yunan adalarında 7 bin 450 sığınmacı kapasiteli yer olduğu, ancak şu anda adalarda 13 bin 968 sığınmacının bulunduğu bildirildi.

Yunan makamlarının ise haftada ortalama 47 başvuruyu sonuçlandırabildiği ifade ediliyor.

KNA/dpa/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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