AB, Türkiye'deki seçimleri denetlemeyecek

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, Türkiye'de "seçmen sayısındaki anormal artış ve Ergenekon davasında hükümeti en fazla eleştirenlerin gözaltına alındığı" iddiaları nedeniyle AB'nin Türkiye'deki seçimlerin denetlenmesi talebini reddetti.



Avrupa Parlamentosunun (AP) Avusturyalı Sosyalist üyesi Harald Ettl'in Türkiye'deki seçimlerin güvenilirliğini sorgulayan yazılı soru önergesini cevaplandıran Rehn, "Komisyonun Türkiye'deki seçmen kayıtlarıyla ilgili son yapılan düzenlemelerin teknik gerekçelerle Yüksek Seçim Kurulu gibi sorumlu makamlarca yapıldığını anladığını" belirtti.



YSK güvenilir



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) Türkiye'deki son genel seçimlerle ilgili raporunda "kıdemli yargıçlardan oluşan YSK'nın yaygın güven ve saygıyı hak edecek şekilde şeffaf, profesyonel ve etkin seçim yönetimi sergilediği" sonucuna vardığını hatırlatan Rehn, seçmen sayısındaki 6 milyona yakın artışta kütüklerin gönüllü kayıt yerine ilk kez nüfus kayıtlarına göre düzenlenmesinin önemli rol oynadığına işaret etti.



Olli Rehn, Ergenekon davasında "hükümete en sert muhalefeti yapanların gözaltına alındığı" iddiasına ise "AB Komisyonu, terör örgütü oluşturmak, hükümeti devirmeye teşebbüs ve şiddet kullanarak hükümeti görev yapamaz hale getirmek suçlarına dayanılarak başlatılan Ergenekon davasında süren soruşturmanın farkındadır" karşılığını verdi.



Rehn, Ergenekon soruşturması kapsamında bazen savunma hakkının güvence altına alınması ve iddianamesiz uzun tutukluluk dönemi gibi endişelerin gündeme getirildiğini belirterek, "AB Komisyonu bu davayı gereken dikkatle izleyerek, Türk makamlarına, davanın yasal prosedüre ve hukukun üstünlüğüne tam saygılı ilerletilmesi gereğini vurgulamayı sürdürecektir" dedi.



AB genişleme komiseri Rehn, Türkiye'de 29 Mart'taki yerel seçimleri izlemek üzere gözlemci heyeti göndermeyi planlamadıklarını bildirdi.



