AB: Türkiye'deki gelişmeleri büyük kaygıyla izliyoruz

Avrupa Birliği (AB) Türkiye'yle ilgili İlerleme Raporu'nu yayımlamadan bir gün önce Ankara'ya, üyelik sürecinin getirdiği sorumlulukları hatırlattı. AB, Türkiye'den, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'muhalif gruplarla diyaloğu sürdürmesini' ve 'güvenilir siyasi sürece geri dönmesini' istedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin "insan hakları, hukukun üstünlüğü ve herkese adil yargılanma özgürlüğüne saygı duyması" gerektiğini söyledi.

Açıklamada, birliğe üyelik için müzakereleri süren Türkiye'nin, aday ülke olarak "yükümlülüklerine uygun" davranması gerektiği belirtildi.

Türkiye'ye "güvenilir siyasi sürece dönmesi" uyarısı yapan AB'nin dikkat çektiği başlıklar şöyle:

•Sosyal medya dahil ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar

•İdam cezasının geri getirilmesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlanmasının değerlendirilmesi

•Medya kuruluşlarının kapatılmasının sürdürülmesi

•Cumhuriyet gazetesi ve diğer basın kuruluşlarındaki gazetecilere yönelik gözaltılar ve tutuklamalar

•Ülkenin (Meclis'teki) en büyük ikinci muhalefet partisi HDP'nin eş başkanları ile bazı milletvekillerinin gözaltına alınması

Açıklamada ayrıca, AB liderleri ve üye ülkelerin "Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlemeye ve değerlendirmeye" devam edeceği bildirildi.

AB, eleştirilerinin yanında Türkiye ile siyasi diyaloğu "daha önce tesis edilen çerçeve içinde, her seviyede sürdürecekleri" mesajını verdi.

AB liderleri, 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında Türkiye'deki insan hakları ve özgürlüklere ilişkin gelişmeleri "kaygı verici" bulduklarını sık sık yineliyordu.

AB liderleri HDP'nin, eş genel başkanları dahil 10 milletvekilinin tutuklanmalarına sert tepki göstermişti.