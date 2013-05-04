AB: Türkiye’de işsizlik artacak

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’nin bu yıl yüzde 3.2, gelecek yıl ise yüzde 4 büyüyeceğini öngördü. Altın satışlarının azalması ve ithalatta hızlanmaya işaret eden AB, cari açığın büyümesi olasılığına dikkat çekti. AB Türkiye’de işsizlikte yükseliş de olacağını öngördü.

ANKA’nın haberine göre, AB’nin bahar dönemi ekonomik tahminleri AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İlişkiler ve Avro’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Olli Rehn tarafından açıklandı. Tahmin raporunda Türkiye’ye ilişkin belirlemeler de yer aldı. Buna göre 2012 yılında yüzde 2.2 büyüme kaydedilen Türkiye’de GSYİH bu yıl yüzde 3.2, 2014 yılında ise yüzde 4 artacak. AB, Türkiye’de geçen yıl yüzde 5.8 olarak ölçülen cari işlemler açığının bu yıl yüzde 6.8’e yükseleceği, 2014’te ise yüzde 7.2 olacağı tahmin etti. Raporda Türkiye ile ilgili şu tespitlere yer verildi:

* Cari açığın 2013 ve 2014’te sırasıyla GSYİH’nin yüzde 6.8’i ve yüzde 7.2’si olması bekleniyor.

* Tüketici güveni de önceki çeyrekle kıyaslandığında ortalamada iyileşti, buna banka faizlerinde düşüş ve Kürt sorunuyla ilgili olumlu siyasi gelişmeler yardım etti.

* 2012’den farklı olarak ihracat; sürdürülemez durumdaki altın ihracatının hızlı şekilde gerilemesinden dolayı sadece ihracat piyasalarındaki yaşanandan ılımlı bir şekilde güçlü olacak.

* İstihdamda görece ılımlı büyüme, emek gücünde, demografik faktörler ve artan katılım oranından kaynaklanan yapısal artışı tamamen absorbe etmek için yeterli olmayacak.