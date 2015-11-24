AB-Türkiye Zirvesi 29 Kasım'da



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB-Türkiye Zirvesi'nin 29 Kasım pazar günü yapılması için çağrıda bulundu. Tusk, "zirvenin Türkiye ile ilişkilerin yeniden canlandırılmasını sağlamayı ve sığınmacı akışını durdurmayı hedeflediğini" söyledi. AB Konseyi Başkanı, zirveye ilişkin Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile telefonda görüştüğünü kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Malta'daki zirvede, 28 AB üyesi ülkenin lideri ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir araya getirecek olan zirvenin ay sonuna kadar düzenleneceğini belirtmişti.

AB'nin Türkiye'ye teklifi

AB üyelik müzakerelerini yürüten Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler sığınmacı krizinin ardından farklı bir boyut kazanmıştı. Avrupalılar, yapılacak anlaşma ile Ankara'nın Avrupa'ya sığınmacı krizini frenlemesini umuyor. AB'nin bunun karşılığında Türkiye'ye 3 milyar euro mali yardım yapacağı ve vize kolaylıkları sağlayacağı gündeme gelmişti. 3 milyar euroluk finansal yardımın 500 milyon euroluk bölümünü AB'nin karşılayacağı, 2,5 milyar euroluk bölümünün ise üye ülkelerden karşılanmasının planlandığı ifade edilmişti.

Balkan güzergâhında 'yeni taktik'

Balkan güzergâhı adı verilen ve Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'ın yer aldığı hat üzerinden şimdiye kadar yüz binlerce kişi Batı Avrupa ülkelerine ulaştı. Sığınmacıların büyük kısmı Almanya'ya gitmek istiyor. Birçoğu iç savaşın devam ettiği Suriye'den ya da Irak ve Afganistan gibi çatışmaların sürdüğü ülkelerden geliyor.

Balkan ülkeleri Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan perşembe gününden bu yana yalnızca Suriye, Afganistan ve Irak vatandaşlarının geçişine izin veriyor.