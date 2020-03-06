AB: Daha çok para vermek için Türkiye'yle görüşüyoruz ancak sığınmacıların baskı unsuru olarak kullanılması kabul edilemez

AB sınırlarında yaşanan gerilimin aşılması için, Türkiye’ye ev sahipliği yaptığı mültecilere mali yardımların artırılıp artırılmayacağı sorusunu yanıtlayan Borrell, “Konsey kararları açıklamamızda yer alıyor ve görebileceğiniz üzere ilave kaynak konusunda bir karar yok” yanıtını verdi.

“Önce kapıların açık olduğuna inanan ve geçmeyen çalışan göçmenlerin akınını durdurmak gerekiyor. Konumuz mali yardımlar değil, iletişim” diyen Borrell, sözlerini “Avrupa sınırlarının açık olduğu iddiası yanlış… İnsanların gerçekleri bilmesi gerekiyor. İnsanlara, ‘Avrupa’ya gidin kapılar açık’ denilmemesi gerekiyor. Bu oyuna son verilmeli” şeklinde sürdürdü.

Borrell, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 4 milyon mülteci nedeniyle ağır bir yük altında olduğunu bildiklerini, bunu anladıklarını söylemekle birlikte, “Ancak önce normalleşme sağlamalıyız. Sonra konuşacak çok konumuz var” dedi. Diplomat olarak yapıcı olmak istediğini, bu süreçte masum insanların zarar görmemesine yol açacak ifadeler kullanmamaya çaba gösterdiğini söyleyen Borrell, “İnsan akınının azaldığını öğrenmekten mutluluk duyacağımı söyleyeyim. Sınırların açık olduğu mesajının doğru olmadığı çok açık. Bizim öncelikli beklentimiz sınırlarda durumun normalleşmesidir” diye konuştu.

"Türkiye, Erdoğan'dan ibaret değil"

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman de Türkiye ile yaşanan gerilim hakkında konuştu. Hırvat Bakan, Türkiye ile diyalogun koparılmaması gerektiğini ancak Türk Hükümeti’nden 2016 yılında imzalanan AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı’nın öngördüğü yükümlülüklere uymasını beklediklerini vurguladı. Türkiye ile sorunların diplomasi yoluyla çözümlenmesine odaklandıklarını anlatan Radman, “Türkiye’nin Erdoğan’dan ibaret olmadığını, Erdoğan’ın da tüm Türkiye’yi temsil etmediğini dikkate almamız gerekiyor. Türkiye çok büyük bir ülke…” diye konuştu.