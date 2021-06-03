AB, Türkiye'yi 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine' yine almadı

Ancak "riskli ülkeler" arasında gösterilen İngiltere ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi istendi.

AB kaynakları, vakaların seyrine göre İngiltere'nin Haziran ayı ortalarında kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesine dahil edilebileceğini bildirdi.

Yaklaşan turizm sezonu öncesi özellikle Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle nedeniyle Avrupalı turistlerin öncelikli tercihi olmayı hedefleyen Türkiye de, kısıtlamaların sürdüğü ülkeler listesinde kalmaya devam etti.

AB ülkeleri, Türkiye'den dönen kişilerin negatif test sonucu göstermelerini ve 10 gün zorunlu karantinaya tabi tutulmalarını istiyor.

Türkiye'den Avrupa'ya sadece AB vatandaşı veya Avrupa'da oturma izni bulunanlar ile zorunlu durumlar için seyahat edecek kişilere izin veriliyor. Bunların haricindeki kişilere vize ya da uçuş izni verilmiyor.

1 Temmuz'dan itibaren kolaylık sağlanacak

Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren Covid seyahat sertifikasının yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek kişilere de kolaylık tanımaya hazırlanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşıların iki dozunu da yaptırmış, son 6 ayda Covid geçirmiş ya da son 48 saat içinde alınmış negatif test sonucu gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkedeki vaka sayısına bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat edebilecek.