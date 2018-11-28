AB: Türkiye vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakın

Türk vatandaşlarına vize serbestisiyle ilgili konuşan AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos , "Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı" dedi.

Avramopoulos, Brüksel'de Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, vize serbestisi konusunda olumlu sinyaller olduğunu, anlaşma kapsamındaki "72 kriterden 7 kriter kaldığını" söyledi.



"Yerine getirilmesi gereken 72 kriteri tamamlamaya çok yakınız. Türk yetkililer kriterleri en kısa sürede tamamlama konusunda kararlı" diyen Avramopoulos, Türkiye'nin AB'nin stratejik partneri olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı.



Avramopoulos, Türkiye'nin geçmişte yaşanan başarısız darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle büyük bir baskı altında kaldığı değerlendirmesinde bulunarak, "Türkiye'yi, başarısız darbe girişiminin ardından ziyaret ettim. Terör saldırıları bizi şoke ettiği kadar Türk halkının da bir travma yaşamasına neden oldu" diye konuştu.



Avramopoulos, ayrıca, terörle mücadele konusunda AB ile Türkiye arasındaki iş birliğinin öneminin altını çizdi.

Hangi kriterler kaldı?

31 Mayıs'ta Türkiye ile AB arasında kalan kriterler konusunda teknik görüşmeler yapılmış, Brüksel tarafından sadece AB'ye uyumlu pasaportlar konusundaki kriterin yerine getirilmesi için atılan adımlar yeterli bulunmuştu.

Geri kalan kriterler "terörle mücadele mevzuatı", "kişisel verilerin korunması", "adli işbirliği", "Europol ile anlaşma", "yolsuzlukla mücadele" ve "geri kabul anlaşması" başlıklarından oluşuyor. AB, başta en sorunlu kriter olan terörle mücadele olmak üzere Ankara'nın beklentileri karşılamadığını düşünüyor. AB, Türkiye'nin terörle mücadele yasasında değişiklikler talep ediyor.