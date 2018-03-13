AB Türkiye Temsilcisi Berger'den 'vize serbestisi' açıklaması

AB Delegasyonu Türkiye Temsilcisi Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'nin yıllardır beklediği vize serbestisinin birkaç yıl alacağını belirtti. Berger, sürecin teknik olduğu kadar siyasi de olduğuna dikkat çekti.

Berger, siyasi süreçte üyelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayının gerektiğini söylerken, "Uzlaşma olsa bile hayata geçirilmesi birkaç yıl sürebilir" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Gümrük Birliğinin güncellenmesinin Türkiye'nin gelirini de artıracağını söyleyen Berger, terörle mücadele kanunda Türkiye'nin belli standartlara uyması gerektiğini söylerken, PKK'nin bayrak ve gösterilerinin de yasaklanması gerektiğini belirtti.

Eskişehir'de temaslarda bulunan Christian Berger, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler'le biraraya geldi. Güler bu görüşmede, Ankara'nın üç mesajını tekrarladı: "Vize serbestisi hayata geçirilsin, Suriyelilere yardım devam etsin, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye destek kesilsin.”

Türkiye'nin AB ile imzaladığı Geri kabul Anlaşması'nı hayata geçirmesine karşılık AB'nin taahhüt ettiği vize serbestisinin birkaç yıl alabileceğini söyleyen Berger, Türkiye'nin kalan 7 kriterde teknik olarak atacağı adımları siyasi sürecin takip edeceğini ve hem Konsey'in hem de AP'nin onaylaması gerekeceğine işaret etti:

"Birkaç hafta önce AB’ye Türk hükümeti vize serbestisi konusunda bir sunum yaptı. Hukuki açıdan karmaşık konular. Şu anda bu öneriler Brüksel'de inceleniyor. Umarım yakın zamanda bu analizlerin sonucunu duyarız.Bu teknik süreci takip eden siyasi bir süreç var. AB Komisyonu'nu Türkiye'nin vize serbestisinde tüm şartları yerine getirdiğine karar verse bile, hem AB üyesi ülkelerinin hem Avrupa Parlamentosu'nun bunu onaylaması gerekiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Mart'ta AB ile gerçekleştireceği zirve öncesinde Büyükelçi Berger teknik sürecin zaman alacağına işaret ederken, süre için "Birkaç yıl alabilir" dedi. Büyükelçi Berger, sürecin sadece Türkiye için geçerli olmadığına işaret ederken benzer süreçlerin daha önce görev yaptığı ülkelerde de zaman aldığına dikkat çekti. Büyükelçi bu siyasi sürecin kısaltılabileceğini de anımsatarak, “Tabii AB ülkeleri ve AP bunu öncelik olarak belirlerse, işlerin biraz hızlanması söz konusu olabilir" dedi.

"Yasak bayrak ve gösteriyi de kapsar"

Türkiye'nin vize serbestisinin sağlanması için terörle mücadele kanunda yapabileceği değişiklikleri sunmasının ardından Ankara, şimdi AB'den yanıt bekliyor. Berger bu konuda birliğin standartları olduğuna işaret ederken, PKK konusunda ise Ankara'nın beklediği mesajı verdi:

"Türk makamlarının terörle mücadelesini sekteye uğratmak istemiyoruz. Ama Türkiye'nin pratikte belli standartlara uyması gerekiyor. PKK, AB terör listesinde yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda bu kanunların tüm devletlerde uyulması için harekete geçildi. Eğer bir örgüt terör listesinde alınıyorsa, bu örgütle bağlı her hususun da alınması anlamına geliyor. Bu, terör örgütünün bayrağını ve gösterisini de içerir. Bu bahsettiğimiz konuların hepsi 26 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB yetkilileri arasında Varna’da yapılacak liderler toplantısında ele alınacak."

"Gümrük Birliği gayri safi milli hasılayı artırır"

Büyükelçi Berger, Türkiye'nin kapsamının güncellenmesini ve genişletilmesini istediği Gümrük Birliği'nin AB'ye üyelik için de önemine işaret ederken bunun gelir düzeyini artıracağını belirtti:

“Avrupa Komisyonu bu konuda üye ülkelerden Türkiye ile müzakere yetkisi tanınması için teklifte bulundu. GB'nin güncellemesi ile tarım ürünleri için de serbest dolaşım gelecek. Bunun içeriğine dair değerlendirme, her iki taraf için önemli kar sağlayacağı yolunda. Hesaplamalara göre bu gerçekleşirse Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 1.2 oranında artacak. Bu da yıllık 12 milyar Euro artış anlamına geliyor. Milyara çıkacak; bu da Avrupa Birliği için de avantaj sağlayacak.”