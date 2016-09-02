T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB Türkiye politikası belirlemeye çalışıyor

Türkiye ile ilişkiler bugün Bratislava'da bir araya gelecek AB Dışişleri Bakanları buluşmasının gündeminde. Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Brok vize muafiyeti için orta yol bulunabileceğini ima etti.

02 Eylül 2016 12:04


Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, son zamanlarda gerginleşen AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Bratislava'da buluşacaklar. Slovakya başkentindeki buluşmada önümüzdeki ay ve haftalarda izlenecek ortak Türkiye politikası üzerinde mutabakat sağlanmasına çalışılacak. Son olarak Avusturya Türkiye ile AB arasında devam eden tam üyelik müzakerelerine son verilmesini talep etmişti.

Çoğu AB üyesi ülke üyelik görüşmelerinin kesilmesine karşı çıkıyor. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye ile AB arasındaki gerginlik daha da artmıştı. Çok sayıdaki Avrupalı politikacı başarısızlığa uğratılan darbe teşebbüsünü destekledikleri zannıyla haklarında kovuşturma başlatılanların temel haklarının ihlal edildiğini ve hukuk devleti standartlarına uyulmadığını öne sürmüştü. Türkiye bu iddiaları ret etmiş ve AB'yi dayanışma göstermemekle itham etmişti.

İki gün sürecek olan gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantılarında somut kararlar alınması beklenmiyor. Resmi olmayan düzeydeki Dışişleri Bakanları buluşmaları yılda iki kez yapılıyor.

‘Türkiye AB'ye daha fazla bağımlı'

Hristiyan Demokrat Birlik partili Alman Avrupa Parlamentosu üyesi Elmar Brok Türkiye ile AB arasındaki vize muafiyeti anlaşmazlığına çözüm bulunması konusunda iyimser olduğunu söyledi. Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Brok Türkiye'nin vize mecburiyetinin kaldırılması için koşulan 72 şartı yerine getirmek zorunda olduğunu bildiğini ve Ankara'nın terörle mücadele yasasını ne zaman değiştireceğine karar vermesini beklediklerini belirtti.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) demeç veren Elmar Brok Türkiye'nin AB tarafından talep edilen değişiklikleri 15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarıyla ilgili nedenlerden ötürü şimdilik yapamayacağını bildirdiğini söyledi. Brok, diğer son dört kriterin yakında yerine getirilmiş olacağını ifade eden Hristiyan Demokrat politikacı AB'nin terör yasalarının değiştirilmesi için Türkiye'ye daha fazla süre tanımaya hazır olup olmadığı sorusunu cevapsız bıraktı. Elmar Brok Avrupa Parlamentosu'nun karar alabilmek için Komisyon'un teklif yapmasını beklediğini belirtti.

Türk yetkililerin son temaslar sırasında AB'ye şantaj yapmak niyetinde olmadıklarını temin ettiklerini söyleyen Elmar Brok, vize muafiyeti ekim ayında yürürlüğe girmediği takdirde mülteci geri kabul mutabakatının Türkiye tarafından tek taraflı feshedilebileceğine dair haberlere atfen, ‘kendilerinden vize mecburiyetinin mutlaka ekim ayında kaldırılmasının talep edilmediğini' söyledi.

Türkiye'nin ekonomik bakımdan AB'ye bağımlı olduğunu dile getiren Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Brok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesini Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ekonomik gelişmeye borçlu olduğunu sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeBratislava Dışişleri BakanlarıParlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı BrokBirliğiDışişleri BakanlarıBratislavaAvusturya TürkiyeTemmuzAvrupalı Dışişleri BakanlarıDemokrat BirlikAlman Avrupa Parlamentosu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24