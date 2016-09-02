AB Türkiye politikası belirlemeye çalışıyor



Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, son zamanlarda gerginleşen AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Bratislava'da buluşacaklar. Slovakya başkentindeki buluşmada önümüzdeki ay ve haftalarda izlenecek ortak Türkiye politikası üzerinde mutabakat sağlanmasına çalışılacak. Son olarak Avusturya Türkiye ile AB arasında devam eden tam üyelik müzakerelerine son verilmesini talep etmişti.

Çoğu AB üyesi ülke üyelik görüşmelerinin kesilmesine karşı çıkıyor. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye ile AB arasındaki gerginlik daha da artmıştı. Çok sayıdaki Avrupalı politikacı başarısızlığa uğratılan darbe teşebbüsünü destekledikleri zannıyla haklarında kovuşturma başlatılanların temel haklarının ihlal edildiğini ve hukuk devleti standartlarına uyulmadığını öne sürmüştü. Türkiye bu iddiaları ret etmiş ve AB'yi dayanışma göstermemekle itham etmişti.

İki gün sürecek olan gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantılarında somut kararlar alınması beklenmiyor. Resmi olmayan düzeydeki Dışişleri Bakanları buluşmaları yılda iki kez yapılıyor.

‘Türkiye AB'ye daha fazla bağımlı'

Hristiyan Demokrat Birlik partili Alman Avrupa Parlamentosu üyesi Elmar Brok Türkiye ile AB arasındaki vize muafiyeti anlaşmazlığına çözüm bulunması konusunda iyimser olduğunu söyledi. Parlamento Dışişleri Komisyonu Başkanı Brok Türkiye'nin vize mecburiyetinin kaldırılması için koşulan 72 şartı yerine getirmek zorunda olduğunu bildiğini ve Ankara'nın terörle mücadele yasasını ne zaman değiştireceğine karar vermesini beklediklerini belirtti.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) demeç veren Elmar Brok Türkiye'nin AB tarafından talep edilen değişiklikleri 15 Temmuz darbe girişimi ve terör saldırılarıyla ilgili nedenlerden ötürü şimdilik yapamayacağını bildirdiğini söyledi. Brok, diğer son dört kriterin yakında yerine getirilmiş olacağını ifade eden Hristiyan Demokrat politikacı AB'nin terör yasalarının değiştirilmesi için Türkiye'ye daha fazla süre tanımaya hazır olup olmadığı sorusunu cevapsız bıraktı. Elmar Brok Avrupa Parlamentosu'nun karar alabilmek için Komisyon'un teklif yapmasını beklediğini belirtti.

Türk yetkililerin son temaslar sırasında AB'ye şantaj yapmak niyetinde olmadıklarını temin ettiklerini söyleyen Elmar Brok, vize muafiyeti ekim ayında yürürlüğe girmediği takdirde mülteci geri kabul mutabakatının Türkiye tarafından tek taraflı feshedilebileceğine dair haberlere atfen, ‘kendilerinden vize mecburiyetinin mutlaka ekim ayında kaldırılmasının talep edilmediğini' söyledi.

Türkiye'nin ekonomik bakımdan AB'ye bağımlı olduğunu dile getiren Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Brok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesini Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ekonomik gelişmeye borçlu olduğunu sözlerine ekledi.