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AB: Türkiye ile zirve yapmayı düşünüyoruz

AB Konseyi Başkanı Tusk: Önümüzdeki aylarda Türkiye ile zirve yapmayı düşünüyoruz

16 Aralık 2016 04:44

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Türkiye ile görüşülecek birçok konu var. Önümüzdeki ay Türkiye ile bir zirve olabilir" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Türkiye ile görüşülecek birçok konu var. Önümüzdeki ay Türkiye ile bir zirve o olabilir" dedi.

Tusk'un açıklamalarından satır başları;

"Türkiye ile bir zirve konusunda da bir fikir alışverişi yaptık ve görüşmelerimiz sonrasında önümüzdeki ay Türkiye ile bir zirve olabilir. Türkiye ile diyaloga devam etmemiz lazım.

"Bazı ortak insiyatifleri ortaya koymamız lazım sadece vizelerin kaldırılması değil. Zor bir durumda olduğumuzu kabul etmemiz lazım ancak elimizden geleni yapacağız."

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