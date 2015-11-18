AB'den Ankara'yı kızdıran açıklama: 'Dost çemberi' oluşturma çerçevesinde Türkiye-AB zirvesi yapılacak, Avrupa'ya mülteci akınını azaltabiliriz!

Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemeden sorumlu yetkilisi Johannes Hahn, yıl sonuna kadar, durmuş olan AB üyelik görüşmelerine yeniden başlamayı önereceğini söyledi. Türkiye ile "dost çemberi oluşturma çeröevesinde" zirve toplantısı yapılacağını belirten Hahn, Avrupa'ya mülteci akışını azaltmayı öngören bir anlaşmanın sağlanmasının olası olduğunu belirtti.

Hahn, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılımyla gerçekleştirilecek AB liderleri zirvesinde yeni bir başlangıç yapmak istediklerini vurgulayarak, "Türkiye-AB ilişkisinde yeni bir ivme var" dedi.

Hahn'ın "Avrupa'ya mülteci akınını azaltma" amacı eşliğinde Türkiye-AB ilişkilerini "dost çemberi oluşturma" temelinde gerekçelendirmesi, Ankara'da tepkiyle karşiılandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, "O açıklamada beni en çok rahatsız eden kavram 'dost çemberi' kavramı oldu. Bizi eşit unsur olarak değerlendirmek yerine protez gibi değerlendirmeye iyi gözle bakmayız. Türkiye kimsenin tampon bölgesi değildir. Türkiye Avrupa güvenliğinin protezi değildir" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) genişlemeden sorumlu yetkilisi Johannes Hahn, Brüksel'in Ankara'ya insan hakları konusunda yönelttiği sert eleştirilerinden yaklaşık bir hafta sonra, AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirilecek bir zirvede Türkiye ile ilişkilerde yeni bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.

"Mülteci akışını azaltmayı öngören bir anlaşma"

Hahn, AB sınırlarında bir "dost çemberi" oluşturma çabaları çerçevesindeki girişimlerinin bir parçası olarak bu yılın sonlarına doğru gerçekleştirilecek olan AB-Türkiye zirvesinde Avrupa'ya mülteci akışını azaltmayı öngören bir anlaşmanın sağlanmasının da olası olduğunu belirtti.

Hürriyet'in haberine göre Hahn, "Bu bizim Türkiye ile ilişkimizde kapsamlı bir şekilde yeni bir başlangıç yapmamızla ilgili ve umarım bu da yapılacak zirvede onaylanır" dedi. Son yılların en büyük mülteci kriziyle karşı karşıya olan AB, Erdoğan'ın AB liderleriyle daha üst düzeyde görüşme talebini karşılamak amacıyla da bu zirvenin yapılması önerisinde bulundu.

"Böyle bir zirve, bu yöndeki bir anlaşmanın sağlandığının ilan edilmesi için iyi bir fırsat. Bunun hâlâ Noel'den önce gerçekleşmesini bekliyorum" diyen Hahn, Türkiye'nin kuzey Suriye'de bir "güvenli bölge" kurulması isteğinin ise artık görüşmelerin bir parçası olmadığını belirtti.

"Türkiye, AB'ye üye olmaya aday bir ülke"

Hahn'ın bu pozitif yaklaşımı AB'nin son dönemlerde Ankara'dan medya özgürlüğüne dair sınırlamaları kaldırması ve yargının bağımsızlığı konusunda yaptığı uyarılarla çok da uyumlu değil. Fakat Hahn bu ikili yaklaşımda herhangi bir çelişki bulunmadığını belirtti. Türkiye'nin AB'ye üye olmaya aday bir ülke olduğunu ve birliğe katılmak istiyorsa AB standartlarını yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Hahn, bunu yapmanın en iyi yolunun da görüşmelerden ve hedefleri tutturmaktan geçtiğini belirtti.

Hahn yıl sonu itibariyle AB hükümetlerine Türkiye'nin ekonomi ve para politikasının AB kurallarına göre uyarlanması konusunda Türkiye ile yeniden görüşmelere başlanmasını tavsiye edeceğini söyledi. Fakat daha fazla başlığın görüşmelere açılması, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs'ta yürütülen görüşmelerin sonucuna bağlı. Avusturyalı merkez sağ politikacı Hahn aynı zamanda AB'nin komşularıyla başarısız olduğuna inanılan dış politikasını bir "dost çemberi" oluşturma yönünde yenilemekten sorumlu.