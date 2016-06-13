AB: Türkiye ile vize serbestisi müzakereleri ekime kadar sürer

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Türkiye ile vize serbestisine yönelik görüşmelerin ekim ayına kadar süreceğini söyledi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Tusk, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye vatandaşlarına Avrupa'ya vize olmadan seyahat etmelerinin önünü açan anlaşma konusunda ilerleme sağladıklarını da ekledi.

Bild gazetesinin AB'nin Türklere ne zaman vize serbestisi sağlayacağını sorması üzerine Tusk "Hiç istisna olmadan tüm koşulları yerine getirdikleri zaman" dedi.

Tusk "Müzakereler Ekim ayına kadar sürecek ama ilerleme sağlıyoruz" diye konuştu.

Avrupa'ya göçmen akınını yavaşlatma karşılığında Türkiye vatandaşlarına Avrupa'nın Schengen bölgesinde vize serbestisi sağlayan anlaşmada Türkiye'nin terörle mücadele yasaları nedeniyle uzlaşma sağlanamıyor.

AB Türkiye'nin terörle mücadele yasasını çok geniş bularak gözden geçirmesini istiyor.

Ankara ise güvenlik tehditleri nedeniyle bu yasaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Türkiye AB anlaşması çerçevesinde getirilen 72 kriterden çoğunu tamamladı.

AB bundan sonraki süreçte Türkiye'nin aşağıdaki beş kriteri yerine getirmesini istiyor:

Yolsuzlukla mücadele

Verilerin korunması

Tüm AB üyesi ülkelerle adli işbirliği

AB'nin polis örgütü Europol ile daha sıkı işbirliği

Terörle mücadele yasası ile uygulamalarının gözden geçirilmesi