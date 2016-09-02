AB Türkiye ile normalleşmek istiyor



Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki AB dışişleri bakanları toplantısının açılışında "Türkiye önemli bir ortaktır“ ifadesini kullanan Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Türkiye AB Bakanı Ömer Çelik ile planlanan görüşmelerin "AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olacağı“ umudunu da dile getirdi.

AB Dönem Başkanı Slovakya'nın Dışişleri Bakanı Lajcak, Bratislava'daki toplantı öncesinde Türkiye temsilcileriyle görüşme fırsatı bulduğunu ve bu görüşmelerde Türk tarafının "son derece duygusal olduğunu“ belirtti. Lajcak, darbe girişiminin ardından AB‘nin "Türkiye'nin seçilmiş yöneticileri ile güçlü dayanışma içindeyiz" açıklamasının iki taraf arasında daha yoğun bir işbirliği yerine, her iki tarafta da düş kırıklığı yaratmasının normal bulmadığını belirtti.

Türk hükümeti, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından AB'nin Türkiye ile yeteri kadar dayanışma içinde olmadığından şikayet etmişti.

Bratislava'da gündem Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, son zamanlarda gerginleşen AB ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere Bratislava'da buluştu. Slovakya başkentindeki buluşmada önümüzdeki ay ve haftalarda izlenecek ortak Türkiye politikası üzerinde mutabakat sağlanmasına çalışılacak. Son olarak Avusturya Türkiye ile AB arasında devam eden tam üyelik müzakerelerine son verilmesini talep etmişti.

Çoğu AB üyesi ülke üyelik görüşmelerinin kesilmesine karşı çıkıyor. 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Türkiye ile AB arasındaki gerginlik daha da artmıştı. Çok sayıdaki Avrupalı politikacı başarısızlığa uğratılan darbe teşebbüsünü destekledikleri zannıyla haklarında kovuşturma başlatılanların temel haklarının ihlal edildiğini ve hukuk devleti standartlarına uyulmadığını öne sürmüştü. Türkiye bu iddiaları ret etmiş ve AB'yi dayanışma göstermemekle itham etmişti.

Bratislava'daki buluşmaya cumartesi günü Türkiye AB Bakanı Ömer Çelik de katılacak ve Çelik, AB dışişleri bakanları ile biraraya gelecek.