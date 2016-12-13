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Dünya
Deutsche Welle

AB, Türkiye ile müzakerelerde uzlaşamadı

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nin Türkiye'nin üyelik süreciyle ilgili Brüksel’deki toplantısında ortak bir siyasi rota belirlenemedi.

13 Aralık 2016 23:35

AB Konseyi'nin dönem başkanlığını sürdürmekte olan Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Avusturya dışında diğer 27 AB ülkesinin desteklediği genişleme sürecine ilişkin bir bildirge yayınlanacağını, bu bildirgede Türkiye ile görüşme müzakerelerinde yeni fasılların açılmasından geçici olarak feragat edileceğinin yer alacağını duyurdu.

'Türkiye ile müzakereler kesilmiyor'

Almanya Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Michael Roth, Brüksel’deki görüşmelerde AB dışişleri bakanlarının Türkiye’nin üyelik müzakerelerine ilişkin yapacağı ortak açıklamanın Avusturya tarafından bloke edildiğini söyledi. Roth, “Avusturya’yı izolasyondan kurtarmak için çaba gösterdik ancak bunu başaramamış olmamız çok hayal kırıklığı oldu. Tam üyelik adayları için Konsey’in sunduğu önerilerin oy birliği ile alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Roth, “Bu durum Türkiye ile üyelik müzakerelerinin kesilmesi anlamına gelmiyor ancak AB üyesi ülkelerin Türkiye ile üyelik müzakereleri konusunda bölünmüş olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türk makamlarının muhalif politikacılara ve medyaya karşı aldığı tavır nedeniyle Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmasını talep etmişti. Ancak Almanya gibi bazı AB ülkeleri bu talebi kesinlikle reddediyorlar ve atılacak böyle bir adımın örneğin Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması nedeniyle yarardan çok daha fazla zarar açabileceğine dikkat çekiyorlar.

AB Dışişleri Bakanları Konseyi AB Komisyonu'nun yıllık İlerleme Raporu'na istinaden toplanmıştı. Komisyon Kasım ayı ortasında yayınladığı raporunda Türkiye'nin adalet mercilerinin bağımsızlığı ve düşünce özgürlüğü gibi konularda "ilerleme kaydedememiş” olmasını eleştirmiş, ancak üyelik müzakerelerine prensipte devam etme isteğini dile getirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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