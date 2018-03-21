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Dünya

AB, Türkiye ile ilişkileri 'akşam yemeğinde' konuşacak

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB liderlerine gönderdiği resmi davet mektubunda zirve sırasında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin bilgi verdi

21 Mart 2018 21:33

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları İlkbahar Zirvesi, yarın ve 23 Mart'ta Brüksel’de yapılacak. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi AB liderlerine gönderdiği resmi davet mektubunda zirve gündemindeki yer alan “Türkiye ile ilişkilerdeki  son gelişmeler” maddesinin akşam yemeğinde ele alınacağını belirtti.

Tusk, AB liderlerine gönderdiği resmi davet mektubunda zirve sırasında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin bilgi verdi. 

Bu kapsamda iki günlük toplantıda uygulanacak programı aktaran Tusk, yemekte “Vergilenme konusunda açık ve  samimi bir siyasi görüşmenin yapılması umudunu” dile getirdikten sonra şöyle  devam etti: “Şubattaki gayriresmi toplantımızda yaptığımız görüşmenin bir devamı olarak ve  26  Mart’ta Varna’da yapılması planlanan yüksek düzeyli toplantı nedeniyle Türkiye’deki  son gelişmeleri de değerlendireceğiz. Yemeğimiz  sonunda  (eski çifte casusa yönelik) Salısbury saldırısına ilişkin kararları benimseyeceğiz.” 

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