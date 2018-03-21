AB, Türkiye ile ilişkileri 'akşam yemeğinde' konuşacak

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları İlkbahar Zirvesi, yarın ve 23 Mart'ta Brüksel’de yapılacak. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, zirve öncesi AB liderlerine gönderdiği resmi davet mektubunda zirve gündemindeki yer alan “Türkiye ile ilişkilerdeki son gelişmeler” maddesinin akşam yemeğinde ele alınacağını belirtti.

Tusk, AB liderlerine gönderdiği resmi davet mektubunda zirve sırasında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda iki günlük toplantıda uygulanacak programı aktaran Tusk, yemekte “Vergilenme konusunda açık ve samimi bir siyasi görüşmenin yapılması umudunu” dile getirdikten sonra şöyle devam etti: “Şubattaki gayriresmi toplantımızda yaptığımız görüşmenin bir devamı olarak ve 26 Mart’ta Varna’da yapılması planlanan yüksek düzeyli toplantı nedeniyle Türkiye’deki son gelişmeleri de değerlendireceğiz. Yemeğimiz sonunda (eski çifte casusa yönelik) Salısbury saldırısına ilişkin kararları benimseyeceğiz.”