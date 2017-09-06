AB: Türkiye ile anlaşma sorunsuz yürüyor

Türkiye ile Almanya'nın da aralarında olduğu bazı Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki siyasi gerilimler özellikle Yunanistan'da mülteci anlaşmasının tehlikede olduğu yönünde korkuya neden olmuştu.

Ancak Brüksel'den mülteci anlaşmasına ilişkin olumlu bir açıklama geldi. AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Türkiye ile son zamanlarda yaşanan gerilime karşın anlaşmanın sorunsuz bir biçimde hayata geçirildiğini söyledi.

Yunanistan'a gelenlerin sayısında düşüş

Son zamanlarda Yunanistan'da artan mülteci sayısının mevsimsel değişikliklerle ilgili olduğunu ve geçen yıl da benzeri bir tabloyla karşılaşıldığını belirten Avramopoulos, anlaşmanın uygulanmaya başlanmasından bu yana Türkiye'den Yunanistan'a gelen sığınmacıların sayısında yüzde 97 oranında bir düşüş kaydedildiğini açıkladı.

Brüksel'de açıklanan rapora göre haftada yaklaşık 650 sığınmacının Yunanistan'a geldiği belirtildi. 2016 yılının başında ise bu rakamın haftada 10 bin kişiyi geçtiğinin altı çizildi.

Anlaşmanın içeriği

18 Mart 2016'da Türkiye ile imzalanan anlaşma Türkiye'den Yunan adalarına yasadışı yollardan gelen ve başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların geri gönderilmesini öngörüyor.

Buna karşılık AB ülkelerinin de Türkiye'den geri gönderilen her Suriyeli'ye karşılık bir Suriyeli mülteciyi kabul etmesi öngörülüyor. Avramopoulos, şimdiye kadar söz konusu uygulamayla yaklaşık 8 bin 800 mültecinin yeniden yerleştirildiğini söyledi.

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dpa/SÖ/HS