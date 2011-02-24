-AB, TÜRKİYE İLE "VİZESİZ SEYAHATİ" SINIRLADI BRÜKSEL (A.A) - 24.02.2011 - AB içişleri bakanları, Türkiye ile müzakereleri geçen ay tamamlanan geri kabul anlaşmasına onay vererek Ankara'yla vize diyaloğu başlatma kararı aldı. İçişlerinden sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström, AB içişleri bakanlarının Türkiye ile vize diyaloğu başlatma kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek karşı taraftan davet gelmesi halinde Ankara'yı ziyaret ederek görüşmeleri başlatmak istediğini dile getirdi. Bu kapsamda Türkiye ile kısa vadede vize konusundaki mevcut sorunların belirlenerek ve buna uygun çözümlerin aranabileceğini belirten Malmström, yapılabilecekler arasında ''iş adamlarına çok girişli vizeler verilmesinin sistematik olarak teşvik edilmesini, konsoloslukların ülke geneline dağılımının iyileştirilmesini, vize uygulamalarının ve talep edilen belgelerin uyumlu hale getirilmesini ve öğrenciler ve araştırmacılar gibi bazı gruplara vize muafiyeti tanınmasını'' sıraladı. Malström, Türkiye'nin geri kabul anlaşması karşılığında AB'den vize muafiyeti müzakerelerinin başlaması için AB Komisyonu'na yetki verilmesi beklentisinin hatırlatılması üzerine, ''Bugün alınan karar Türkiye ile göç, hareketlilik ve vize konunda diyalog başlatılmasını içeriyor ve ben Ankara'ya giderek bu diyaloğu başlatmaya hazırım. Kısa vadede yapabileceklerimizi daha önce söyledim ama oturup Türk vatandaşlarının mobilitesi konusunda ana engelleri belirlememiz lazım. Bu bence çok önemli ilk adım. Umarım Türk tarafı da bunu görür'' diye konuştu. Türkiye ise vize konusunda AB'nin yıllardır öne sürdüğü geri kabul anlaşması engelinin kalkacağı bir ortamda, kademeli şekilde vizesiz seyahatin başlamasını bekliyor. Geri kabul anlaşmasıyla, öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere kendi toprakları üzerinden yasadışı şekilde AB'ye giren yüzbinlerce göçmenin iadesi gibi ağır bir yükün altına girecek olan Türkiye, vize konusundaki taleplerinin karşılanmaması halinde anlaşmayı yürürlüğe koymayı düşünmüyor. Bugüne dek Kosova dışındaki tüm aday ve potansiyel aday ülkelerle vizesiz seyahati başlatan AB, vize kolaylığı tanıdığı Rusya, Ukrayna ve Moldova gibi komşularına da vizeleri tamamen kaldırmak için müzakere yürütüyor. AB'nin Gürcistan'la imzaladığı vize kolaylığı anlaşması ise önümüzdeki ay yürürlüğe girecek. AB'nin vize talep etmediği ülke ve bölgeler arasında Asya'da Japonya, Güney Kore, Malezya, Hong Kong, Makau, Tayvan, Avustralya ve Yeni Zelanda, Ortadoğu'da İsrail, Balkanlarda Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk, Güney Amerika'da Arjantin, Brezilya, Şili, Paraguay, Uruguay ve Venezuela, Kuzey ve Orta Amerika'da Belize dışındaki tüm ülkeler ve bazı ada devletleri bulunuyor.