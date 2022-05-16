AB, Türkiye için yıl sonu büyüme tahminini yüzde 2'ye düşürdü

AB Komisyonu, 2021 yılında yaşanan güçlü ekonomik toparlanmanın 2022'nin ilk çeyreğinde yavaşladığını, büyümede zayıflamanın 2023 yılında bir miktar toparlanmadan önce daha da zayıflamasının beklendiğini bildirdi.

Foreks'in haberine göre Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4,0'dan yüzde 2,'ye indiren AB Komisyonu, 2023 için büyüme beklentisini de yüzde 4,0'dan 3,0'a düşürdü. 2022 için enflasyon tahmini yüzde 62,8 olurken, 2023 yılında enflasyonun yüzde 58,8 olacağı öngörüldü.

2021 yılında yüzde 12,0 olan işsizlik oranının 2022'de yüzde 12,8 olacağını öngören AB Komisyonu, 2023 yılında işsizliğin yüzde 12,6'ya gerileceğini tahmin etti.

"Gevşek para politikası enflasyonun artmasına sebep oluyor"

Türkiye'de özel tüketimin duraksamasını, yüksek ülke risk priminin ve sıkılayan küresel finansman şartlarını yatırımlarını azaltmasını beklediklerini belirten Komisyon, yüksek küresel emtia fiyatlarının Türkiye'nin dış dengelerini kayda değer şekilde kötüleştireceğini öngördüklerini de ifade etti.

Aşırı gevşek para politikasının çok yüksek ve artan yurtiçi enflasyona neden olduğunu, risklerde yükselişe yol açtığını savunan AB Komisyonu, bütçe açığında artış olsa da kamu borcunun GSYH'ya oranının genel olarak sabit kalmasının beklendiğini de vurguladı.