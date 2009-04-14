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Dünya

AB Türkiye için yeni bir yol düşünüyor

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda öneri bu kez Fransa'dan geldi. Tam üyelik veya imtiyazlı ortaklık yerine farklı bir ortaklıktan söz ediliyor

14 Nisan 2009 03:00

Türkiye'nin AB üyeliği konusunda öneri bu kez Fransa'dan geldi. Buna göre tam üyelik devre dışı. Almanya'nın önerdiği "imtiyazlı ortaklıktan da bahsedilmeyen öneride "farklı bir ortaklık"tan söz ediliyor.

Fransa’da iktidardaki UMP üyesi, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkan Yardımcısı Jacques Toubon, Türkiye ile AB ilişkilerinde bir gelişme olmadığını öne sürerek “Müzakere sonucu belirsiz. Bu konuda Türkiye-AB arasında yeni bir karar almak gerekiyor.Belki farklı bir ortaklık daha yararlı olur. Zaten Türkiye’de AB konusunda isteksiz. Türkiye sanki reformlar yapmamakta kararlı” dedi.

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin partisi UMP ve Avrupa Parlamentosu Hıristiyan Demokrat Grubu üyesi Jacques Toubon, ABHaber’e yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinde bir gelişmenin olmadığını, bu ortamda da ilerlemeden söz edilemeyeceğini öne sürdü.

Aydınlatılması gereken 3 soru

Türkiye’nin AB reformlarına ara verdiğini bunun da Avrupa’dan hissedildiğini söyleyen Toubon, Türkiye’nin AB reformları konusunda isteksizliğinin anlaşılır gibi olmadığını kaydetti. Toubon, Haziran ayı başında yapılacak AP seçimlerinden sonra Türkiye-AB ilişkileri konusu da üç konunun aydınlatılması gerektiğini belirterek şu üç konuyu şöyle sıraladı:

-Avrupa Türkiye’nin reformları hızlandırmasını istiyor. Ama Türkiye hiç bir şey yapmıyor.

-Müzakereler istenildiği gibi gitmiyor. Rum gemilerine limanlar ne zaman açılacak, bu bilinmiyor.

-Müzakere sonucu belirsiz. Bu konuda Türkiye-AB arasında yeni bir karar almak gerekiyor. Belki farklı bir ortaklık daha yararlı olur.Zaten Türkiye’de AB konusunda isteksiz.Türkiye sanki reformları yapmamakta kararlı.


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