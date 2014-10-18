AB, Türkiye için Avusturya'yı Adalet Divanı'na şikayet etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türk vatandaşlarına uygulanan vize ile oturum şartlarını yasal güvenceye kavuşturmadığı gerekçesiyle Avusturya hakkında Avrupa Adalet Divanı'na (AAD) dava açtı.

Milliyet'te yer alan habere göre AB Komisyonu, Nisan 2014'de Avusturya hükümetine "yasal düzenleme yaparak Türk vatandaşlarına yönelik vize ile oturum şartlarını düzeltmesi" çağrısında bulunmuştu. Hükümet, sorunu yönetmeliklerle çözdüklerini ileri sürerek yasal düzenleme taleplerini reddetmişti.

Yasal düzenleme yapmamakta ısrar eden Avusturya hakkında Avrupa Adalet Divanı'na dava açtığını bildiren Komisyon, Avusturya'yı, Türkiye-AB Ortaklık Anlaşması'nı ihlal etmekle suçluyor. AB anlaşmalarının uygulanmasını gözetleme görevi bulunan Komisyon, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması'ndan doğan haklarını güvence altına alan yasal düzenleme yapmasını istiyor. Komisyona göre, 1995 yılında AB üyesi olan Avusturya, söz konusu tarihten bu yana Türk işçi ve ailelerinin haklarının kötüleşmesiyle sonuçlanan yasal düzenlemeler yaptı. Bunların en başında aile birleşiminde alt yaş sınırının 18'den 21'e yükseltilmesi ve oturma izni için Almanca bilme şartı getirilmesi bulunuyor. Komisyon, bu düzenlemelerin "hakların kötüleştirilmesi yasağına" aykırı olduğunu ve bu kuralın Avusturya'yı da bağladığını belirtiyor.

Hakları kötüleştirme yasağı

AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokolde yer alan "Hakları Kötüleştirme Yasağı"na göre, AB üyesi ülkeler, uluslararası anlaşmalarla Türk işçilerine sağlanan hakları iç hukuk düzenlemeleriyle kötüleştirmemekle yükümlü. AB üyesi ülkeler, "hakları kötüleştirme yasağının" yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işçilerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına dair yeni engel ya da sınırlama getiremiyor.

Yasal düzenleme yapmak zorunda

AB hukukunun uygulanması konusunda son sözü söyleyen Avrupa Adalet Divanı'nın, ihlal kararı vermesi halinde, Avusturya yargılamaya uygun yasal düzenlemeyi yapmak zorunda. Mahkeme kararının uygulanmaması halinde ise Lizbon Anlaşmasına göre Komisyon, Avusturya hakkında para cezası talebinde bulunabilecek. Avrupa Adalet Divanı, 10 Temmuz'da aldığı kararda, Almanya'nın, sınırları içinde yasal olarak ikamet eden Türk vatandaşlarının aile birleşimini sağlama amaçlı vize başvuruları için talep ettiği Almanca bilme şartını AB yasalarına aykırı bulmuştu.