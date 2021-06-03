AB, Türkiye gibi aday ülkelere 14,1 milyar Euro destek verecek

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB kurumlarının Türkiye ile birlikte AB adayı yedi ülkeye katılım öncesi destek amacıyla oluşturulan mali yardım paketini kabul etti.

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhalyi, Brüksel'de yaptığı açıklamada, yardım paketinin hacminin toplam 14 milyar 200 milyon Euro olduğunu belirterek 2021 ve 2027 yılları için varılan anlaşmanın, "Batı Balkan ülkeleri ve Türkiye'ye olumlu, hoş ve güçlü bir mesaj olacağını söyledi.

Batı Balkan ülkelerine aktarılacak olan fonun bölge ekonomisine destek olacağını ifade den Varhalyi, bu ülkelerdeki altyapı iyileştirilmesi, çevrenin korunması ve dijitalleşmeye de yatırım yapılacağını ifade etti. Varhalyi, AB'ye aday ülkeler Türkiye, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbıstan'da yaşayan insanların da bu yardımlara ulaşabileceğini ifade etti.

AB bütçesinden söz konusu ülkelere 7 yıllık dönemde toplam 14 milyar 162 milyon Euro mali destek sağlanacak.

IPA III, bu ülkelerin kapsamlı reformlar yoluyla üyelik kriterlerini yerine getirmelerini destekleyecek. Fonların dağıtımında, stratejik ve dinamik biçimde politika odaklı bir yaklaşım izlenecek.

IPA III, hukukun üstünlüğü ve temel değerlere saygıya odaklanacak. Demokratik kurumların güçlendirilmesi, kamu yönetimi reformu, ekonomik yönetişim ve rekabetçiliğe yönelik reformlar teşvik edilecek.

IPA III fonları tematik önceliklere göre dağıtılacak. Önceki dönem IPA fonları gibi ülke bazlı kaynak tahsis edilmeyecek. Beklentileri karşılayan ve önceliklere yönelik ilerleme sağlayan ülkeler esnek biçimde ödüllendirilecek.