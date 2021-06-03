T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB, Türkiye gibi aday ülkelere 14,1 milyar Euro destek verecek

03 Haziran 2021 00:21

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Türkiye gibi aday ülkeler için yürütülen Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi (IPA III) için toplam bütçeyi 14 milyar 162 milyon Euro olarak belirledi.

aday ülkeAvrupa BirliğiABAB Konseyi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24