T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Türkiye Delegasyonu Silivri'de Cumhuriyet davasını izleyecek

Davanın bugün 6. duruşması görülecek

09 Mart 2018 12:07

AB Türkiye Delegasyonu Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yayın politikası suçlama konusu edilerek yargılandığı davayı takip edecek.

Dava konusu bütün iddiaların çürütülmesine karşın Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 495, muhabir Ahmet Şık 434 gündür tutuklu. 

Davanın 6. duruşmasını izleyeceğini açıklayan AB Türkiye Delegasyonu, Twitter'dan bir duyuru yayımladı. Mesajda, "AB Türkiye Delegasyonu Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhuriyet gazetecilerinin ve yöneticilerinin davasını izleyecektir" denildi.

ETİKETLER

abtürkiyehaberaçıklamasilivricumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24