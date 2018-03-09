AB Türkiye Delegasyonu Silivri'de Cumhuriyet davasını izleyecek

AB Türkiye Delegasyonu Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yayın politikası suçlama konusu edilerek yargılandığı davayı takip edecek.
Dava konusu bütün iddiaların çürütülmesine karşın Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay 495, muhabir Ahmet Şık 434 gündür tutuklu.
Davanın 6. duruşmasını izleyeceğini açıklayan AB Türkiye Delegasyonu, Twitter'dan bir duyuru yayımladı. Mesajda, "AB Türkiye Delegasyonu Silivri Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhuriyet gazetecilerinin ve yöneticilerinin davasını izleyecektir" denildi.