AB Türkiye Delegasyonu, Gara'daki 13 şehit için başsağlığı mesajı yayımladı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Irak'ın Gara bölgesinde PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesiyle ilgili bir başsağlığı mesajı yayımladı.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan "PKK TERÖRÜNÜ KINAYAN MESAJ" başlıklı açıklamada, "Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus MEYER-LANDRUT Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar" denildi.

Açıklamada, "Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.