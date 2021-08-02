AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'a Twitter'dan yanıt verdi

Hırvatistan'ın gönderdiği yangın müdahale uçağının Türkiye'ye giriş yapmasının ardından Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile şarkıcı Demet Akalın arasında Twitter üzerinden bir diyalog gerçekleşti.

AB Türkiye Delegasyonu, Demet Akalın'ın yangın müdahale uçaklarının Türkiye'ye ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna Twitter'dan cevap verdi.

Paylaşımda, "Selamlar Demet Hanım, Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AB Türkiye Delegasyonu ayrıca, Türkiye'ye geçmiş olsun mesajı ileterek, dayanışma vurgusu yaptı.

Akalın'dan yanıt: Ne diyeceğimi bilemiyorum

Akalın, uçak haberine yanıt vererek, "Ben ne diyeceğimi bilemiyorum sinirlerim alt üst ve bunu hiç unutmayacağız, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Akalın, Şahan Gökbakar'ın yayınına katılmıştı

Akalın, oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar'ın Marmaris için yaptığı canlı yayına katılarak, "Buldum helikopter parasını ödeyecek bir Azeri hanımefendi de buldum; gerisi yok. Ben helikopter kiralayacak yer bile buldum. Ama ne yazık ki bürokrasiye takılıyoruz" yorumunu yapmıştı.