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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri endişe verici

Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, iklim krizi, Yeşil Anlaşma ve göçmen konularını ele aldı

22 Kasım 2021 22:20

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'de son 2 yıl içinde insan hakları ihlallerinin artmasının kendileri için endişe verici olduğunu vurguladı.

İzmir'de, 40. toplantısını yapan Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi, Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci, iklim krizi, Yeşil Anlaşma ve göçmen konularını ele aldı.

Swissotel Büyük Efes İzmir'de düzenlenen Türkiye-AB KİK 40. Toplantısı'na, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakçı, Türkiye-AB İstişare Komitesi Eş Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Üyesi, Türkiye-AB KİK Eş Başkanı Peter Clever, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Dış İlişkiler Bölüm Başkanı Dimitris Dimitriadis konuşmacı olarak katıldı.

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