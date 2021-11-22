AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut: Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri endişe verici

İklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkilerine dikkat çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini görmeye başladık"

"İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini görmeye başladık. Orman yangınları ciddi şekilde etkiledi. Seller yine ortak bir belirteç olarak karşımız çıktı. Depremin de Türkiye ve Yunanistan için ortak mesele olduğunu biliyoruz. Tüm bunlar, iki ülke arasındaki yakın ilişkiye ihtiyaç olduğunu gösteriyor. AB-Türkiye finansal iş birliğinden faydalanmaya devam ediyoruz. Müteşekkiriz ama bunun düzeyinin düştüğünün farkındayız."

"Türkiye Avrupa Birliği'nin 6. ortağı"

"Türkiye, Yeşil Anlaşma'ya uymak üzere yaklaşımlarını geliştirmek durumunda. Bu fonların miktarının artması için yardımlarınızı istiyoruz. Vize diyaloğunun başarıya ulaşması da gerekli. Avrupa Birliği, bir numaralı ticaret ortağımız. Türkiye de Avrupa Birliği'nin 6. ortağı. Bu ticaret büyük ölçüde kara taşımacılığı üzerinden yapılıyor. Maliyet ve zaman konusunda etkileri var. Desteğinize ihtiyacımız var. Türkiye ve AB, katılım sürecine yeni bir enerji katmalıyız. Her türlü yapıcı katılımı desteklemeye ihtiyacımız var."

Hisarcıklıoğlu'nun ardından diyalog sürecine vurgu yapan Peter Clever ise "Aynı masada oturup konuşmamak işe yaramıyor. İletişim kanallarını açık tutmak zorundayız" sözlerini kaydetti.

Nikolaus Meyer-Landrut ise göçmen konusuna değinerek şunları söyledi:

"Türk yetkililerin düzensiz göç akınlarını durdurmuş olmaları çok önemli"

"Türk yetkililerin düzensiz göç akınlarını Belarus üzerinden durdurmuş olmaları çok önemli bir başarı. Güvenlik ve iklim değişikliği dışında ekonomik entegrasyon konusu da önemli. Gümrük Birliği bir başarı hikayesi. Karşılıklı ticaretimiz 4 katına kadar ulaştı. Türkiye, genişletilmiş iç pazarın bir parçası olmaya devam ediyor. Yabancı yatırımlar açısından da Türkiye önemli. Avrupa Birliği'nin 6. sıradaki ticari ortağı. Ekonomi iş alanı ve vatandaşlar açısından iş birliğinin artması gerektiği ortada. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi konusu da yeniden gündeme gelecek."

"İnsan hakları ihlallerinin artması endişe verici"

"Son 2 sene içinde insan hakları ihlallerinin artması bizim için endişe verici bir durum. Ülke raporunda da dile getirilen önemli bir sorun bu. İnsan haklarında iyileşme sağlanması, Avrupa Konseyi tarafından da dile getirilen önemli sorunlardan birisi. İçinde bulunulan durumun düzeltilerek ilişkilerin tam potansiyele gelmesi önemli. Türkiye, NATO ülkesi, stratejik anlamda Avrupa Birliği için önemli konumda yer alıyor. Covid sertifikasının verilebilir olması, yine sağlık konusundaki iş birliği açısından önemli. Pozitif bir ajandanın oluşması önemli. Olumlu bir öngörü ve plan yapılabilmesi, bütün bunların düzenlenebilmesi ile mümkündür."