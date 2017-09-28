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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Cumhuriyet'i ziyaret etti

Berger ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı

28 Eylül 2017 12:31

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Bölüm Başkanı Birinci Müsteşar Ireneusz Fidos, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Siyasi İşler Danışmanı Aycan Akdeniz Cumhuriyet gazetesine destek ziyaretinde bulundu.

Berger, Fidos ve Akdeniz, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Orhan Erinç, yazar Aydın Engin, Yazıişleri Müdürü Bülent Özdoğan, avukatlar Bülent Utku ve Abbas Yalçın ile bir araya geldi.

Davaları yakından takip etmeye devam edeceklerini belirten Christian Berger, Türkiye ile ilişkilerinde hukukun üstünlüğü çerçevesinde ifade ve basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı.

 

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