AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, saldırıya uğrayan HDP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, geçen hafta Onur Gencer'in silahlı saldırıda bulunduğu HDP İzmir il binasını ziyaret etti.

Landrut, Gencer'in öldürdüğü Deniz Poyraz'ın il başkanlığındaki fotoğrafının önüne çiçek bıraktı.

Landrut, "Geçen hafta İzmir’de HDP merkezine gerçekleştirilen elim saldırıyı kınamak üzere burada bulunuyorum. Saldırıda hayatını kaybeden genci anmak, ailesinin acılarını paylaşmak, ve HDP il teşkilatına taziyelerimi sunmak üzere burada bulunuyorum" dedi.