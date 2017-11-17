AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve oyuncu Tuba Büyüküstün Kilis’te (2)

BERGER VE EŞİ, KIZILAY TOPLUM MERKEZİ\'Nİ GEZDİ

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Kilis\'te, AB fonu ile desteklenen Kızılay Toplum Merkezi\'ni ziyaret etti. Merkezde bulunan dil sınıfına giren Berger, burada Türkçe öğrenen kadınlarla sohbet etti. Daha sonra Suriyeli gençlerin kendi aralarında oluşturduğu müzik grubunun bulunduğu sınıfa giren Berger, enstrümanlar eşliğinde söylenen şarkılarda eşi Marilena Berger ile ritim tuttu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Kilis’in kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, \"Kilis, çok sayıda Suriyeli misafir ağırlıyor. Bizim de belediye, valilik ve Kızılay ile çok yakın iş birliğimiz var. Bu merkez, birçok becerinin geliştirilmesine hizmet ediyor. Örneğin, dil sınıfı var. Suriyeli kadınlar, orada Türkçe öğreniyorlar. Gençler, bir araya gelip, müzik yapıyorlar. Bunların yanı sıra bu merkezde dikiş dikmekten bilgisayar kurslarına varıncaya kadar birçok konuda eğitim veriyorlar. Bunun için Kızılay’a da göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı teşekkür ederim. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.



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