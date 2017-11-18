T24 LogoT24 Logo
Gündem

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve büyükelçiler Gaziantep'te

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde AB'nin 24 ülke büyükelçisi Gaziantep'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti

18 Kasım 2017 16:56

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde AB\'nin 24 ülke büyükelçisi Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i ziyaret etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda gerçekleşen ziyarette; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB heyetine Suriyeli sığınmacalar ve kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Şahin, göç sorununa değinerek, şöyle dedi:
\"Bugün 500 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın en büyük sorunu olan göç sorunu, uluslararası boyutta. Artık Birleşmiş Milletler\'in, Avrupa Birliği\'nin, herkesin göçle ilgili sorunları çözmek için kafa yorduğu bir dönemde; Gaziantep modeli oluşturulmuş, mültecilere ev sahipliği yapan yüzde 20 büyüyen bir şehir. En büyük gücümüz tarihimiz ve kültürümüz. En önemli konularımızdan biri de ekonomimiz. Bugün baktığımızda ihracatta Ankara\'yı geçmiş ve Türkiye\'nin 5\'inci büyük ihracatını yapmış bir şehiriz.\"
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, yapılan çalışmalarla ilgli Fatma Şahin\'e teşekkür ederek, \"Biz Avrupa Birliği olarak Arkeoloji Enstitüsü\'ne destek vereceğiz. Bunun zamanlaması çok iyi denk geldi. Önümüzdeki sene Avrupa birliği tarafından kültürel miras yılı olarak kutlanacak\" diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Fatma Şahin ve heyet, Avrupa Birliği Şeref Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLIGAZİANTEPDHA AVRUPA Birliği AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian BergerABGaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı FatmaGaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis SalonuBüyükşehir Belediye Başkanı FatmaSuriyeli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24