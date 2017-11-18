AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve büyükelçiler Gaziantep'te

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, beraberinde AB\'nin 24 ülke büyükelçisi Gaziantep\'te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'i ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu\'nda gerçekleşen ziyarette; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AB heyetine Suriyeli sığınmacalar ve kentteki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Başkan Şahin, göç sorununa değinerek, şöyle dedi:

\"Bugün 500 bin mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın en büyük sorunu olan göç sorunu, uluslararası boyutta. Artık Birleşmiş Milletler\'in, Avrupa Birliği\'nin, herkesin göçle ilgili sorunları çözmek için kafa yorduğu bir dönemde; Gaziantep modeli oluşturulmuş, mültecilere ev sahipliği yapan yüzde 20 büyüyen bir şehir. En büyük gücümüz tarihimiz ve kültürümüz. En önemli konularımızdan biri de ekonomimiz. Bugün baktığımızda ihracatta Ankara\'yı geçmiş ve Türkiye\'nin 5\'inci büyük ihracatını yapmış bir şehiriz.\"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, yapılan çalışmalarla ilgli Fatma Şahin\'e teşekkür ederek, \"Biz Avrupa Birliği olarak Arkeoloji Enstitüsü\'ne destek vereceğiz. Bunun zamanlaması çok iyi denk geldi. Önümüzdeki sene Avrupa birliği tarafından kültürel miras yılı olarak kutlanacak\" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Fatma Şahin ve heyet, Avrupa Birliği Şeref Bayrağı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



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