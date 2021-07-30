AB Türkiye Delegasyonu: Avrupa Birliği Türkiye’nin acısını paylaşıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye'de şu ana kadar 4 kişinin kaybettiği 71 orman yangınıyla ilgili açıklamasında, "Acınızı paylaşıyoruz" dedi.

Delegasyon'un Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin farklı yerlerinde meydana gelen orman yangınlarından derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Yangınlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyoruz" denilen açıklamada, "Avrupa Birliği Türkiye’nin acısını paylaşıyor" ifadelerine yer verildi.