AB Türkiye Delegasyonu: AİHM kararını uygulayın, Kavala’yı serbest bırakın

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, tutuklu iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala hakkında hiçbir mahkumiyet kararı olmadığını hatırlattı ve AİHM kararına rağmen serbest bırakılmamasının hukuk dışı olduğunu belirtti.

Delegasyon tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bu yöndeki altı kararı ve bir Ara Kararına rağmen Sayın Kavala’nın serbest bırakılması yönünde bir gelişme olmamıştır. Başta Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri bakımından olmak üzere, bu esef verici bir durumdur" denildi.

Avrupa Birliği Türkiye Deklarasyonu Kavala ile ilgili açıklamasında Türkiye’ye seslendi ve Kavala’nın bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Açıklama şöyle:

"Esef verici bir durum"

“İş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala, hakkında mahkûmiyet kararı olmaksızın yaklaşık dört yıldır Türkiye’de cezaevinde tutulmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin 2019’da verdiği, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması gerektiğine hükmeden bağlayıcı kararı, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bu yöndeki altı kararı ve bir Ara Kararına rağmen Sayın Kavala’nın serbest bırakılması yönünde bir gelişme olmamıştır. Başta Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri bakımından olmak üzere, bu esef verici bir durumdur.

Avrupa Konseyi’nin eskiden beri üyesi olan, AB’ye aday bir ülke olarak Türkiye’nin, AB-Türkiye ilişkilerinin temel taşı niteliğindeki temel haklara saygı alanında acilen somut ve sürdürülebilir ilerleme kaydetmesi gerekmektedir."

"Sonraki oturumdan önce serbest bırakın"

“Türk yargısını, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve temel hakların güçlendirilmesine ilişkin Avrupa Konseyi tavsiye kararlarına uygun hareket etmeye, ve AİHM’in Sayın Kavala’nın bir an evvel serbest bırakılmasına hükmeden kararını, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin bir sonraki oturumundan önce, acilen uygulamaya önemle davet ediyoruz."