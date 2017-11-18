AB, "Türkiye Avrupa standartlarından saptı" dedi, 'siyasi gerekçeli fon kesintisi'ne gitti!

Avrupa Birliği, (AB) "Türkiye'nin Avrupa standartlarından sapmasını" gerekçe göstererek Türkiye'ye fonlarda kesintiye gitme kararı aldı. Bu kararla AB ilk defa Türkiye'ye yönelik siyasi gerekçeli fon kesintisi uygulayacak.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki gerginlik, etkisini ekonomik alanda da göstermeye başladı. AB liderlerinin aralıkta Türkiye’nin katılım öncesi fonlarına ilişkin alacakları yeniden yönlendirme ya da kesintiye gitme kararı beklenirken AB ekonomi ve maliye bakanlarından 2018’de fon kesme kararı geldi. Büyük ölçüde siyasi nitelikli olan kesinti bağlamında 2018’de AB bütçesinden Türkiye’ye 105 milyon Euro daha az kaynak aktarılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, AB ekonomi ve maliye bakanlarının 2018 bütçesini masaya yatırdığı ve 15 saatten fazla süren toplantıdan çıkan kesinti kararı Avrupa Parlamentosu’nun (AP) da üzerinde ısrarla durduğu bir unsurdu. AP’nin bütçe raportörü Siegfried Mureşan, kesintilere gerekçe olarak Türkiye’nin Avrupa standartlarından sapmasını gösterdi. Türkiye’de AB standartlarına yönelme olması durumunda 70 milyon Euro düzeyinde bir kaynak devreye sokulacak. Ancak AB kanadının bu adımı atması için Ankara’nın aralarında ifade ve basın özgürlüğünün de yer aldığı insan hakları ile demokratik standartlar alanlarında Brüksel’in beklentileri doğrultusunda adım atması beklenecek.

Miktardan çok mesaj önemli

Kesinti miktar olarak çok önemli bir boyuta sahip olmasa da içerdiği mesaj nedeniyle önemli. AB, bu adımıyla Türkiye ile üyelik amaçlı müzakere süreci başladığından bu yana ilk kez siyasi gerekçelerle kesinti kararı almış oldu. Siyasi alanda Türkiye konusunda üyeleri arasında konsensüs sağlamakta zorlanan AB, son dönemde iç kamuoyuna ‘sessiz kalmıyoruz’ sinyali göndermek için ekonomik boyutu öne çıkaran bir yaklaşım içinde.

AP onaylayacak

AB bakanları tarafından alınan kararın devreye girmesi için AP’nin de onayı gerekiyor. AP’nin onayını 30 Kasım’daki oturumda vermesi bekleniyor. AP daha önce Türkiye’ye yönelik fonlarda 80 milyon Euro tutarında kesinti tavsiyesinde bulunmuştu. Üzerinde anlaşılan kesintinin bu orandan daha fazla olması nedeniyle AP’nin bu konuya ilişkin yeşil ışığına kesin gözüyle bakılıyor.