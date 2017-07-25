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Dünya

AB: Türkiye, Avrupa değerlerinden hızla uzaklaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik bugün Brüksel temaslarda bulunacak

Avrupa&#39;nın en uzun bacasına tırmanan çift

25 Temmuz 2017 12:19

Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden hızla uzaklaştığını ve bunun ilişkileri olumsuz etkilediğini vurguladı. Hahn, Türkiye ile “hukuk devleti” konusunda yaşanan anlaşmazlığın ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

AB’nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Türkiye-AB ilişkilerinin bozulması konusunda bir dizi uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in bugünkü Brüksel temasları öncesi soruları yanıtlayan Hahn, Türkiye’nin Avrupa değerlerinden hızla uzaklaştığını ve bunun ilişkilere yansıdığını vurguladı. Hahn, bunu Çavuşoğlu ve Çelik’le “muhakkak tartışacaklarını”, ancak hukuk devleti konusunda “görüş farklılıkları” oluşmasını beklediklerini belirtti. Hahn, hukuk devleti anlaşmazlığının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısı yaptı. Anlaşmazlığın “Türk toplumuna, Türk ekonomisine kesin bir şekilde zarar verdiğini” dile getiren Hahn, Ankara-Berlin krizinin sorulması üzerine, Almanya’nın sert tutumunun anlaşılır olduğunu, sorunun nedenlerini anlamanın ve çözmenin Türkiye’ye düştüğünü söyledi.

'Turizm, yatırımlar, Gümrük Birliği zorda’

Hahn, “Turizm sezonunun ortasındayız. Bu (kriz), kesinlikleri insanları Türkiye’ye davet etmeye, Türkiye’ye gitmelerini desteklemeye yardımcı olmuyor. Durum son derece kararsız, son derece belirsiz, son derece kırılgan görünümünü sürdürecek olursa, aynı şey Türkiye’ye yönelik yatırımlar için de geçerli olur” vurgusu yaptı. Bu durumdan Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesine yönelik AB içindeki müzakerelerin de etkilendiğini, AB üyeleri arasında hukuk devletine ilişkin ifadeleri daha net ve sert vurgulamayı önerenler olduğunu aktardı. AB’de projeye güçlü bir ekonomik ilgi olsa da “belli genel şartların” etrafından dolanılmasınınsa mümkün olmadığının altını çizdi.

Genişleme komiseri, Türkiye ile üyelik müzakereleri devam ettiği müddetçe AB’nin mali yardımları kesmesinin mümkün olmadığını da belirtti. Ancak AB, 2014-2020 arasında Türkiye için öngörülen 4.5 milyar Avro’luk yardımın sadece 190 milyon Avro’luk kısmını ödedi.

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