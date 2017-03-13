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BBC Türkçe

AB: Türkiye aşırı söylem ve eylemlerden kaçınmalı

Avrupa Birliği, Hollanda ile anayasa referandumu ziyaretlerinin engellenmesi nedeniyle yaşanan diplomatik kriz sonrası Türkiye'ye "aşırı açıklamalardan' uzak durması çağrısı yaptı

13 Mart 2017 18:47

Avrupa Birliği (AB), Hollanda ile diplomatik gerilimin artarken 'Nazi açıklamaları' sonrası Türkiye'ye "aşırı açıklamalardan' uzak durması çağrısı yaptı.

Avrupa Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, "AB Türkiye'ye durumun daha da gerilmesine neden olabilecek aşırı açıklama ve eylemlerden kaçınması çağrısı yapıyor" ifadeleri yer aldı.

Komisyon, Türkiye'nin Nisan ayında gerçekleşecek anayasa değişikliği referandumunu, ülkenin AB'ye üyelik müzakere süreci ışığında değerlendireceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya ve Hollanda ile yaşanan diplomatik krizler sonrası 'Nazi' benzetmesi yapması sonrası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn ortak yazılı açıklamalarını paylaştı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"16 Nisan'da yapılacak referandumda kabul edilmeleri ve özellikle uygulamaya geçirilmeleri durumunda,Türkiye'de önerilen yasa değişiklikleri, AB üyeliğine aday olmanın Türkiye'ye getirdiği yükümlülükler ve ülkenin Avrupa Konseyi üyeliği kapsamında değerlendirileceklerdir."

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