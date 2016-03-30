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Dünya

AB-Türkiye anlaşmasının ardından mültecilerin yeni göç yolu Libya

2016 yılında Libya'dan İtalya'ya geçen göçmen sayısında yüzde 40'lık artış yaşandı

30 Mart 2016 13:42

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında mülteci krizini hafifletmek için varılan anlaşmanın ardından binlerce göçmen, Libya üzerinden İtalya'ya geçmeye çalışıyor. İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Libya açıklarında 11 ayrı operasyonda bin 569 göçmeni yakalanırken, hafta sonu boyunca da batan teknelerden bin 500 göçmen kurtarıldı. Libya Kızı Haçı, Trablus açıklarında bir teknenin batmasını takiben 18 Mart'tan bu yana 18 ceset buldu. 

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Associated Press haber ajansı dün Trablus şehrindeki Gasr Garabuli sahilinde çekilen fotoğrafları yayınladı. Libya Kızıl Haçı, Trablus açıklarında bir teknenin batmasının ardından 18 Mart'tan bu yana 18 ceset buldu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin rakamlarına göre; bu yıl Libya'dan İtalya'ya 17 bin 500 göçmen geçti. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 40 artışa tekabül ediyor.

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