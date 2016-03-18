AB-Türkiye anlaşmasından sonra borsa 5 ayın en yükseğinde

Fed'in faiz artırım hızını azaltmasının ardından gelişmekte olan ülke borsalarına paralel yükselişini sürdürerek yüzde 1.92 primle 5 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeden kapanırken, haftalık yükseliş yüzde 4.5 oldu. Yükseliş öğleden sonra Türkiye ile Avrupa ülkelerinin Avrupa'ya giden göçmen sayısının azaltılması karşılığında Türkiye'ye mali yardım ve siyasi süreçlerin hızlandırılması üzerinde anlaşmasının ardından hızlandı.

Hürriyet’in haberine göre, söz konusu anlaşma kapsamında Ankara, Yunanistan'a geçen tüm yasadışı göçmenleri geri alacak. Bunun karşılığında AB'nin Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği mali yardım artacak, Türk vatandaşları için vizeler daha erken kaldırılacak ve AB'ye tam üyelik müzakereleri hızlandırılacak.

BIST-100 endeksi yüzde 1.92 yükselişle günün en yüksek seviyesi olan 82,943 puandan kapanırken, bankacılık endeksi yüzde 1.92 yükseldi. Oyak Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Alper Erginol, "Fed'den sonra gelişen ülke piyasalarına girişler arttı, risk iştahı güçlendi. Ayrıca öğleden sonra AB tarafından gelen açıklamaların pozitif etkisini gördük. Türkiye'ye çıpa olan AB üyelik müzakerelerinin hızlanma ihtimali yükselişi destekledi" dedi. Uzmanlar dört aydan uzun bir sürenin en yüksek düzeylerini gören endekste kâr realizasyonu ihtimalinin ise arttığını belirtiyorlar.