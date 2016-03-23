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Dünya
Deutsche Welle

AB-Türkiye anlaşmasına tepki

Avrupa'ya sığınmacı akınının önünün alınması amacıyla varılan AB-Türkiye anlaşmasına uluslararası kurumlar tepki gösteriyor. BM Mülteciler Komiserliği ve Sınır Tanımayan Doktorlar konuyla ilgili açıklamada bulundu.

23 Mart 2016 12:02


Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcüsü Melissa Fleming, Yunan adalarındaki sığınmacı merkezlerinde çalışan personeli geri çekme kararı aldıklarını açıkladı. Sığınmacı merkezlerinin AB-Türkiye anlaşmasının ardından fiilen bir cezaevine dönüştüğünü belirten Fleming, "Kamptan ayrılmalarına izin verilmiyor. Buraya kapatılmış durumdalar. Uygulama UNHCR'nin ilkelerine aykırı" dedi. Fleming, yalnızca tıbbi destek verdiklerini ve Yunanistan'ın sığınmacıların haklarına saygı gösterip göstermediğini denetlediklerini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de bıraktı

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de benzer gerekçelerler Midilli'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Eski bir cezaevi olan Moria kısaca "hotspot" olarak tanımlanan kayıt-kabul merkezine dönüştürülmüştü. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü sözcüsü, AB-Türkiye anlaşmasının yürürlüğe girdiği Pazar gününden bu yana Moria'daki sığınmacılara adeta mahkûm muamelesi yapıldığını söyledi. Sözcü, "Kadınlar, çocuklar ve ailelerin barakalarından çıkmalarına dahi izin verilmiyor. Bu bir cezaevi değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

Tsipras Merkel ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, AB-Türkiye anlaşmasının uygulanabilmesi için ek personele ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yunan hükümet sözcüsü Olga Gerovasili, Tsipras'ın konuyu telefonla görüştüğü Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ilettiğini açıkladı. Tsipras, çevirmen, güvenlik görevlisi ve iltica uzmanı olarak görev yapmak üzere en az 2 bin 300 uzmana ihtiyaç duyduklarını bildirmişti. Almanya, sığınmacı kabul işlemlerinde uzman 100 dolayında personelini önümüzdeki günlerde Yunanistan'a yollayacak. Alman uzmanların Yunan meslektaşlarına destek vereceği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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