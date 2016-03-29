AB: Türkiye aday ülke olduğu için Dündar ve Gül'ün davasını takip ediyoruz

AB, Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün MİT TIR’ları nedeniyle duruşmaya katılan yabancı diplomatları eleştirerek "İstanbul’daki konsoloslar mahkemeye geliyor. Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var orada?” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, “Avrupa Birliği, Türkiye bir aday ülke ve stratejik ortak olduğu için, Türkiye’deki yargı reformu, ifade özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir” dedi.

Cumhuriyet’ten Duygu Güvenç’e konuşan Kocijancic’in açıklaması şöyle:

“ Avrupa Birliği, Türkiye bir aday ülke ve stratejik ortak olduğu için, Türkiye’deki yargı reformu, ifade özgürlüğü ve medyanın bağımsızlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir. İfade ve basın özgürlüğü, eleştirileri-görüşleri ifade edebilme ve bununla ilgili bilgilendirebilme, demokratik tartışmanın vazgeçilmez parçalarıdır. Özgür, farklı ve bağımsız medya, bilgilerin ve fikirlerin akışını kolaylaştırarak, şeffalık ve hesap verilebilirliği sağlayarak, demokratik toplumun temel taşını oluşturur. İşte bu temele dayanarak, AB Delegasyonu ve üye ülkelerin diplomatları, Dündar ve Gül’ün davasında yer aldılar. AB diplomatları, düzenli olarak dünyada gözlemci olarak davalara katılır; özellikle de aday ülkelerde. Kopenhag Kriterleri ve AB müktesebatıyla uyumlu olacak şekilde, Avrupa standarlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini sağlayacağının, en üst demokratik standartları yerine getireceğinin sözünü vermiş olan Türkiye’de, bu onların olağan görevidir. AB geçmişte de, özel duruşmalarda ve özellikle de bu olayda, diğerlerinin yanı sıra gazetecileri de etkileyen uzun tutukluluk süreciyle ilgili endişelerini belirtmiştir. Türkiye ile AB arasındaki devam eden yapıcı diyaloğun bir parçası olarak, AB bu önemli konulara işaret etmeye devam etmesinin önemli olduğuna inanmaktadır.”

Kaynaklar, “Açık bir davayı izledik. Cumhuriyet’e gittik ama eğer Sabah gazetesi davet etse onlara da giderdik. Çünkü işimiz bu. Başkentlerimizi bilgilendirmekle görevliyiz” dedi.

Kaynaklar, AB’nin Türkiye’ye ifade ve basın özgürlüğü alanında yaptığı çağrıların ve mesajların, AB’ye katılım süreci ile doğrudan bağlantılı olduğunu anımsatarak, “Türkiye daha fazla geriye giderse bazı şeyleri düzeltmek mümkün olmayacak. Bizim uyarılarımız Türkiye’nin iyiliği için, yoksa sonuçları Türkiye için ve hepimiz için kötü olacak” dedi.