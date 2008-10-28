AB tüm barlara sigara yasağı getiriyor

AB Komisyonu'nun istihdam ve sosyal işlerden sorumlu üyesi Vladimir Spidla'nın sözcüsü Chantal Hughes, “Çalışanlarını pasif içici haline getirerek sağlıklarını tehdit eden tüm bar, restoran ve meyhanelerin sigara yasağı kapsamına alınmasından yana olduklarını” söyledi.AB'de İrlanda'yla başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı, birçok üye ülkeyi kapsasa da Almanya örneğinde olduğu gibi aleyhteki mahkeme kararları nedeniyle uygulamada esneklik gözlemleniyor.Diplomatik kaynaklar, AB içinde yeni tartışılmaya başlanan tüm bar ve restoranlarda sigara yasağının en erken 2010'da uygulamaya girebileceğini belirtiyor.