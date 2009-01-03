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Dünya

AB Troykası da Erdoğan'ın izinden Ortadoğu'ya

Başbakan Erdoğan'ın ardından, AB Troykası da, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için yarın Ortadoğu'ya gidiyor

03 Ocak 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından, Avrupa Birliği'nin önceki, şimdiki ve bundan sonraki dönem başkanları Fransa, Çek Cumhuriyeti ve İsveç'in dışişleri bakanlarından oluşan AB Troykası, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurmak için yarın Ortadoğu'ya gidiyor. 

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Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner, Çek ve İsveçli meslektaşları Karel Schwarzenberg ve Carl Bildt ile birlikte 4 Ocak’ta Kahire'ye ve bir gün sonra Kudüs'e hareket edecek. Ramallah'a da geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmeyi planlayan AB Troykası, Ortadoğu turunu Ürdün ile tamamlayacak.

Gazze'de ateşkes sağlamayı amaçlayan AB Troykası, bunda başarılı olamazsa insani yardımların ulaştırılması için silahların en azından iki gün susmasını güvence altına almaya çalışacak. 

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Bu arada, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle gelecek hafta başında Mısır'ı ziyaret etmeyi planlayan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de AB Troykasının ateşkes çabalarına destek vermesi bekleniyor.

Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile 5 Ocak'ta görüşerek aynı gün AB Troykası'nın Abbas ile görüşmesine katılacak Sarkozy, İsrail Başbakanı Ehud Olmert ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.Sarkozy, salı günü de Suriye ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

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