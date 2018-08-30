AB toplantısında dört bakandan 'sembolik tutuklamalar' konusunda talimat

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığında düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı’na, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, üç yıl aradan sonra yapılan Reform Eylem Grubu (REG) toplantısında bakanların ihtiyatlı olmalarının beklenildiğini ancak aksine bakanların istekli tavır sergilediğini bunun da toplantıya katılanları motive ettiğini belirtti.

Türkiye bu hususta adım atacak

Selvi, AB açısından siyasi normlara dikkat çekerek, Osman Kavala, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bazı belediye başkanları konusunda adım atılması gerekliliğini işaret etti. Öte yandan yazar, toplantıya katılan dört bakanın sembolik tutuklamaların önemini vurguladığını, bu hususta Türkiye’nin elinin güçlenmesi için adım atılması noktasında harekete geçileceğini bildirdi.

Abdulkadir Selvi'nin "AB toplantısında bakanlar ne talimat verdi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Dünkü toplantı, Türkiye’nin AB gündemine dönüşünü göstermesi açısından yararlıydı. Böylece Türkiye’nin AB gündemine dönüşü ve reform iradesi teyit edildi. Elbette ki bir ilerlemenin sağlanabilmesi için masanın üzerinin dolu olması gerekiyor. Bakanların açıklamalarından somut hedefler üzerinde çalışıldığı anlaşılıyor.

Toplantıdaki havaya gelince, dört bakan hem başbaşa görüşmelerinde hem de toplantıda AB konusunda çok kararlı bir tutum ortaya koyuyor. Hatta biraz daha ihtiyatlı olmaları beklenirken istekli bir tavır sergiliyorlar. Bu da toplantıya katılanları motive ediyor.

REG toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Önümüze siyasi engeller çıkarılmasın” demişti. Çavuşoğlu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı yapmış tecrübeli bir isim. Her ne kadar ekonomik olarak gözükse de Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde de karşımıza siyasi kriterler çıkacak. “İfade ve basın özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırın. Sembolik isimlerin tutukluluğuna son verin” denilecek. Çünkü AB açısından siyasi normlar olmazsa olmaz.



Bizim de bunu dikkati alarak Osman Kavala, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bazı belediye başkanları konusunda adım atmamız gerekiyor. Toplantıdan bir perde arkası bilgi de bu konuda vereyim: Dört bakan sembolik tutuklamaların önemini kayda geçiriyorlar. Türkiye’nin elinin güçlenmesi için adım atılmasının altı çiziliyor."

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