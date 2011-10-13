-AB TIR'ı illeri geziyor ANKARA (A.A) - 13.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen ''İllerimiz AB'ye Hazırlanıyor'' programı çerçevesinde hazırlanan AB TIR'ı Doğu Anadolu'da kentleri dolaşmaya devam ediyor. AB Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van Valiliğinin ''Avrupa'nın Doğu Ucu: VAN'' isimli projesi kapsamında hazırlanan AB TIR'ının 6 Ekim'de Van'dan yolculuğuna başladığı ve yolculuğun 13 gün süreceği bildirildi. Yerel AB yolculuğu kapsamında Van, Bitlis, Ağrı ve Muş illeri merkez ve ilçelerinde, Hacivat Karagöz gösterisi, meddah, gölge oyunu, AB konulu bilgi yarışmaları ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirilecek. 6 Ekim'de Van Valiliğinin önünden başlayan AB TIR'ının yolculuğunun Ağrı, Bitlis, Muş, Başkale, Bahçesaray, Edremit, Özalp-Saray, Gürpınar-Gevaş, Muradiye-Çaldıran ve Erciş gibi il ve ilçe merkezlerine uğramasının ardından 21 Ekim'de Van'da sona ereceği bildirildi.