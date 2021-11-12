AB, THY'nin Irak, Suriye ve Yemenlileri Belarus'a taşımama kararını destekledi: Göçmen krizinde ilerleme kaydediyoruz

Türkiye'nin üç Ortadoğu ülkesinden Belarus'a uçan yolcuları engelleyeceğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği, Polonya sınırındaki göçmen krizinin çözümü ile ilgili ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas Lübnan ziyareti sırasında tüm cephelerde mesafe alındığını belirtti. Avrupa Komisyonu sözcüsü Dana Spinant da irtibata geçilen tüm havayollarının insan kaçakçılığının her çeşidini kınadığını ve bu mücadeleye tam destek vereceklerini belirttiklerini açıkladı.

Bu girişimlerin meyvesini vermeye başladığını da belirten Spinant, Irak Havayolları'nın Minsk uçuşlarını durdurduğunu ve Türk Havayolları'nın da Minsk'e tek yön bilet satışını askıya aldığını vurguladı. Spinant ayrıca Türk yetkililerin Belarus'un resmi havayolu şirketi Belavia'nın THY ağını kullanarak İstanbul aktarmalı olarak gerçekleştirdiği uçuşları da göçmenleri taşımak için kullanmasını engelleyeceğinin altını çizdi. THY, Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak