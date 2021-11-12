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Dünya

AB, THY'nin Irak, Suriye ve Yemenlileri Belarus'a taşımama kararını destekledi: Göçmen krizinde ilerleme kaydediyoruz

THY, Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak

12 Kasım 2021 19:10

Türkiye'nin üç Ortadoğu ülkesinden Belarus'a uçan yolcuları engelleyeceğini açıklamasının ardından Avrupa Birliği, Polonya sınırındaki göçmen krizinin çözümü ile ilgili ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas Lübnan ziyareti sırasında tüm cephelerde mesafe alındığını belirtti. Avrupa Komisyonu sözcüsü Dana Spinant da irtibata geçilen tüm havayollarının insan kaçakçılığının her çeşidini kınadığını ve bu mücadeleye tam destek vereceklerini belirttiklerini açıkladı.

Bu girişimlerin meyvesini vermeye başladığını da belirten Spinant, Irak Havayolları'nın Minsk uçuşlarını durdurduğunu ve Türk Havayolları'nın da Minsk'e tek yön bilet satışını askıya aldığını vurguladı. Spinant ayrıca Türk yetkililerin Belarus'un resmi havayolu şirketi Belavia'nın THY ağını kullanarak İstanbul aktarmalı olarak gerçekleştirdiği uçuşları da göçmenleri taşımak için kullanmasını engelleyeceğinin altını çizdi. THY, Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak

Göçmenler Polonya-Belarus sınırında

Yüzlerce göçmen dondurucu soğuklarda Belarus ve Polonya arasındaki sınırda sıkışıp kalmış durumda. Polonya göçmenlerin ülkeye girişine izin vermezken batılı ülkeler Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu yaptırımlara misilleme olarak Avrupa'ya kaçak yollardan geçmek isteyenleri ülkeye getirerek sınıra taşımakla suçluyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan acil durum toplantısı sonrası ABD ve Avrupalı üyeler Minsk yönetimini siyasi çıkarları için insanların hayatını tehlikeye atmakla ve dikkatleri ülkedeki insan haklari ihlallerinin üzerinden dağıtmak istemekle suçladı.

Belarus ve Rusya ise AB'yi 'batılı ülkelerin Ortadoğu'daki maceraları' nedeniyle yeni bir hayat arayan göçmenlerin geçişini bloke ederek uluslararası standartları yerine getirmemekle itham ediyor.

Minsk yönetimine destek göstergesi olarak da Rusya stratejik bombardıman uçaklarını göndermenin yanı sıra Polonya sınırında ortak askeri tatbikat düzenlediğini açıkladı.

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