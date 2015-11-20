AB terörle mücadeleyi derinleştiriyor



Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri Bakanları Konseyi Paris'teki saldırıların ardından terör ile mücadele stratejisini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplanıyor.

Fransa'nın başvurusu üzerine yapılacak olan buluşmada, Avrupa'da terör saldırısı düzenleme ihtimali bulunan radikal dinci unsurların Şengen bölgesine sızmasını önleme imkânları, yılbaşında göreve başlayacak olan Avrupa Polis Teşkilatı terörle mücadele birimi ve Avrupa'daki uçak yolcularının uçuş kaydının tutulması gibi konular ele alınacak.

İçişleri ve Adalet Bakanları toplantısında Almanya'yı İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ve Adalet Bakanı Heiko Maas temsil edecekler.